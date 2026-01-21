Opinió | Conxa Molina Jiménez
Santpedor, política i responsabilitat social
Després de la crisi de «Sumem x Santpedor - Junts», la regidora d’aquest partit, Roser Llobera, va anunciar en el darrer ple de l’ajuntament, que en Jordi Soteras (n.9 de la seva llista i NO militant de Junts sinó d’Aliança Catalana) serà el relleu d’en Jordi Rojas, fins fa poc també regidor de Junts al nostre ajuntament. Si aquest relleu es fa efectiu, Santpedor obrirà la porta del consistori a un dels partits més intolerants i feixistes del panorama polític català. Com a dona i ciutadana de Santpedor manifesto el meu rebuig a aquest partit, Aliança Catalana, i tot el que representa, ja que amb un discurs populista, amb arguments falsos, sense base verificable ni context, donen respostes fàcils a problemes complexes i inciten al malestar social, amb l’objectiu de convertir-ho en odi contra les persones més vulnerables. Em pregunto: com es pot aturar aquesta allau de mala llet, de cinisme i prepotència feixista? Què hem de comprendre, que ens faci reaccionar, per desemmascarar aquests discursos i començar a actuar? Volem un poble, una comunitat, cada vegada més atemorida, més cega, més inculta, menys lliure, més dominada i enfrontada? Som una societat plural, multicultural, mestissa, amb diferents maneres d’entendre la vida i les relacions de tota mena. Tot això ens enforteix i, si ho acceptem sense por, ens pot aportar més benestar, riquesa i pau social. Els discursos feixistes ens volen allunyar i distreure d’aquest sentir. Amb aquesta carta vull convidar l’Agustí Comas, alcalde de Santpedor, al seu equip de govern i a la resta de partits del nostre poble, a reflexionar sobre què significaria obrir aquesta porta, a entomar una actitud valenta i decidida, dir NO al FEIXISME a Santpedor... i a actuar en conseqüència.
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat