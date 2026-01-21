Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa

Sebastià Suet, membre del moviment veïnal de Manresa: "L'Ajuntament ha d’estar al servei de la ciutadania, i no a l'inrevés"

La façana de l'Ajuntament, en una imatge d'arxiu

Les associacions de veïns han estat, durant dècades, un pilar fonamental dels barris de Manresa. Gràcies al voluntariat i a la implicació personal de molts veïns i veïnes, s’han fet possibles festes, projectes socials i accions comunitàries que han beneficiat tota la ciutat. Tanmateix, cal dir-ho amb claredat: el model actual està esgotat. Les entitats veïnals ens trobem en una situació límit. El voluntariat, tal com s’ha entès fins ara, ja no garanteix la continuïtat del teixit associatiu. Les mateixes persones assumeixen responsabilitats cada cop més grans, sense relleu generacional i amb un desgast personal evident. Les associacions no podem continuar assumint funcions que corresponen a l’Ajuntament: gestionar conflictes, fer de mediadors permanents o carregar amb tota l’organització de la vida comunitària sense recursos ni suport. Aquest plantejament no és sostenible ni just. Demanem, per tant, un canvi de model real i solucions concretes: recursos estables i suficients per a les associacions de veïns, personal de suport a la gestió, una definició clara del paper de les entitats, evitant que substitueixin serveis municipals; una participació veïnal basada en el suport institucional, i no només en el sacrifici personal d’uns quants. El voluntariat ha de sumar i enriquir, no substituir estructures que haurien de ser estables i professionalitzades. Si realment es vol fomentar la participació ciutadana i la vida als barris, cal un compromís polític ferm i decisions valentes. És moment de repensar la relació entre l’Ajuntament i les entitats veïnals. Sense recursos ni canvis estructurals, el model actual està condemnat a desaparèixer. I no ho oblidem: l’Ajuntament ha d’estar al servei de la ciutadania, i no a l’inrevés.

