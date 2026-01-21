Opinió | EL MIRADOR
Trump i el capitalisme
Quan es compleix el primer aniversari del nou mandat de Donald Trump com a president dels Estats Units, prossegueix la seva deriva autoritària i no para d’encendre incendis geopolítics a Veneçuela, Groenlàndia i Iran que s’afegeixen als d’Ucraïna, Gaza, Sudan, Nigèria... Els titulars dels mitjans de comunicació i els columnistes d’opinió política posen molt d’èmfasi en la personalitat narcisista de Trump com un element desencadenant d’aquest frenesí imperialista que està desplegant el mandatari de la Casa Blanca i sens dubte és un element important encara que no crec que sigui l’element més decisiu.
El canvi geopolític global en marxa no constitueix una deformació conjuntural de la política nord-americana fruit de la personalitat psicopàtica de l’actual president, tampoc és conseqüència d’una crisi concreta. És un canvi inseparable de la lògica històrica del capitalisme i de la seva necessitat permanent d’expandir els seus mecanismes d’acumulació a escala global.
Després de la crisi de 2008, estem assistint a una crisi d’estancament de l’economia global que ha desencadenat el conflicte entre les diverses fraccions del capitalisme transnacional per la captura i l’apropiació dels recursos del planeta.
Cada una de les potències capitalistes en conflicte, especialment els Estats Units i Xina, intenta segregar parts del món, ordenar-les i jerarquitzar-les per garantir l’acumulació de capital, sobre la base d’extreure i apropiar-se de recursos materials i energia barata.
En aquest marc de conflicte global dins d’un capitalisme en hores baixes, s’entenen perfectament les pressions econòmiques, diplomàtiques i les amenaces militars del govern nord-americà que intenten imposar els interessos econòmics i estratègics a la resta del món.
Donald Trump no inventa aquesta lògica que emana de la pèrdua d’hegemonia dels Estats Units en un marc de crisi capitalista global; l’aplica i l’explicita sense miraments i amb una crueltat que ens pot arrossegar a l’infern.
