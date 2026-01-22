Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
Trump i el nou ordre mundial
El títol d’aquesta columna és «des del meu costat del prisma» i és ben cert que un creu que les coses són com un les veu i no com realment són. Donald Trump considera un èxit molt important la pau a Gaza, per ell els 464 palestins assassinats per l’exèrcit d’Israel des de l’alto el foc no els veu o millor dit no els vol veure, com tampoc vol veure que Hamàs no s’hagi desarmat, o que l’ajuda humanitària, que deixen entrar, no arribi ni de lluny a cobrir les necessitats dels refugiats, per ell ha arribat el moment de passar a la segona fase.
I en aquest moment, per si no quedava clar que volia que Gaza passes a ser un protectorat «seu» i fer-hi negocis abans que es creï el Comitè Nacional per l’Administració de Gaza, formada en part per palestins, acaba de crear dues noves entitats, la «Junta Executiva Fundadora», que assessorarà la Junta de Pau, presidida per Trump i una «Junta Executiva de Gaza» formada per onze persones. En aquestes dues noves entitats les persones que en formen part la majoria són bilionaris provinents de diferents camps però coneguts per fer front amb una part dels seus diners a l’antisemitisme. Tot apunta que aquests dos grups seran els que faran i desfaran en la reconstrucció de Gaza.
Per distreure’ns, o no, està posant en marxa la Junta de Pau que pel que ha anunciat no només es constituirà per Gaza sinó que té voluntat de permanència imposant la «pau» al món a través de la força amb l’exèrcit més poderós del planeta, eliminant qualsevol vestigi de multilateralitat. Per posar-ho en marxa, a part dels membres de les anteriors «Juntes Executives» primer ha convidat els seus aliats més convençuts i després a la resta de potències mitjanes del planeta. Els primers els ha costat poc dir que sí, Turquia, Hongria, Israel, Argentina, Armènia, Azerbaidjan, etc… La sorpresa ha estat la primera ministra italiana que ha dit que no, igual que la majoria dels dignataris europeus que no han contestat, com és el cas d’Espanya o han dit que no clarament com França. Una curiositat que demostra el capteniment del president USA, per formar-ne part els països hauran d’aportar 1.000 milions d’euros per la reconstrucció de Gaza, diners que s’estalviaran ells i els Israelians que són els que veritablement els toca. Tot apunta que aquesta Junta de Pau, presidida personalment per ell, vol substituir l’ONU, de fet l’administració Trump ja s’ha donat de baixa a més de trenta organitzacions que hi depenen.
Aquest sembla que serà el nou ordre mundial si Europa i la resta de potències mitjanes del planeta no ho impedeixen, tal com va proposar el primer ministre del Canadà a Davos.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova