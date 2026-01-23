Opinió | A FI DE BÉ
Dos misteris
Misteri 1. Dies enrere, aquest diari -com molts altres- es feia ressò de la recent actualització estadística, per part de l’IDESCAT, de les xifres del PIB i PIB per habitant de les ciutats i comarques catalanes corresponents... a l’any 2023. Però si ja estem al 2026! .
Els historiadors deuen ser els únics que deuen celebrar la nova publicació, perquè aquells que gestionen el dia a dia de l’economia difícilment en faran res.
Segur que hi ha raons que expliquen aquesta tardança, i afortunadament disposem de mecanismes per a saber com està anant l’economia avui dia. Però fa una certa angúnia que en un món de canvi accelerat i en l’era de la gestió en temps real continuem essent tan lents.
Com quan -abans de l’invent de les targes perforades- es trigava 8 anys per a fer un cens de població. Ara comptem amb superordinadors que ens haurien de permetre ser més àgils i igualment precisos.
Misteri 2. Amb l’edat, un tendeix a fixar-se més en les necrològiques, que a més sempre són argument central en les converses de poble. Constato que, darrerament, s’estén la impressió que hi ha moltes persones que moren «joves»: no és que no hi hagi molts difunts d’edat avançada, però aparentment també abunden els finats en els seus 50s o 60s.
Què ens diuen les estadístiques al respecte? A nivell de Catalunya, les dades indiquen que tot va com se suposa que hauria d’anar.
Sí que, a partir de la quarantena, la mortalitat creix cada dècada viscuda que acumulem, a causa sobretot dels càncers i les malalties cardiovasculars. Però les taxes de mortalitat segons edat proven que la majoria no hem de patir per quedar-nos pel camí fins que sobrepassem els 80 anys.
Compte, doncs, amb les percepcions.Deu ser que, com que sobta veure una esquela d’algú que no és una persona gran, ens hi fixem més.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Quatre persones detingudes per cultivar marihuana en una nau de Sallent