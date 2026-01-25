Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Emma Riverola

La corrosió social

Una jove bellíssima i somrient declara a les xarxes: «Soc feliç. Soc cristiana. Soc espanyola. Menjo pernil. Voto Vox». N’hi ha prou amb veure una vegada aquesta publicació perquè, com el miracle dels pans i els peixos (i amb ajuda de l’algoritme), la dona es converteixi en una autèntica legió de joveníssimes i bellíssimes patriotes que prodiguen el seu embadalit amor a Vox. I no estan soles. Un reportatge de la cadena SER ha posat el focus en centenars de comptes sexuals que simulen ser dones espanyoles que van buscant «un mascle de Vox». Ni les unes ni les altres són reals. Són personesfake creades amb IA. Si la versió pudorosa busca alimentar els valors conservadors, la versió eròtica s’endinsa en la submissió de les dones i enalteix el masclisme i una falsa sensació de domini en els nois joves.

Les xarxes són les grans aules de la ultradreta. No només hi busca captar i fidelitzar votants, sinó corroir les condicions socials i ètiques. L’objectiu és la normalització de l’extremisme i l’exclusió. El llenguatge és munició per al seu propòsit. No és casualitat que, després de l’assassinat de Renee Good a Minneapolis, els seguidors de Trump hagin impulsat en xarxes el terme AWFUL. El seu significat com a paraula completa és horrible, però també és l’acrònim de Dona Liberal Urbana i Adinerada: el nou grup a la diana ultra.

Tampoc va ser casualitat que Santiago Abascal aprofités els primers moments de la tragèdia ferroviària per criticar el Govern, perquè «res funciona sota la corrupció i la mentida». O que Sílvia Orriols i el seu pilot de seguidors i bots acusessin Salvador Illa de ser un privilegiat en la seva atenció hospitalària. El president estava a l’uci i encara sense diagnòstic, però van considerar que era el moment d’exhibir una insòlita falta d’empatia. Mantenir una base moral és essencial per a la democràcia. Quan certs polítics treballen per trencar-la saben el que busquen. La història demostra com de ràpid i com fatalment poden canviar les actituds i les creences de la gent comuna.

