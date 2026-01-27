Opinió | a tort i a dret
Prou comèdia: a Rodalies mana Madrid
Com deia algú, som més desgraciats que el fang de fer orinals. Rodalies es restableix «parcialment», i qui en queda fora? Manresa. I Vic: germans d’universitat i de marginació ferroviària. Ja ens avisarà la Generalitat quan li arribi l’encàrrec des de Renfe, Adif i els maquinistes. Perquè a Rodalies de Catalunya la Generalitat no hi mana; només demana.
Sabent-ho com ho sap, no s’entén que la consellera Paneque cometi l’error de donar la cara per un caos ferroviari que no té eines per prevenir ni solucionar. Gesticulacions, declaracions, amenaces, expedients, i Renfe com si sentís ploure.
En el paroxisme de l’error, la consellera va decretar l’aturada total del servei per unes revisions que es podien fer sense una mesura tant dràstica. I l’autoritat ferroviària, estatal per descomptat, va pensar: vinga, crucifica’t tota sola!
Se suposa que la Generalitat és titular de Rodalies per un traspàs del 2010, però bàsicament s’ha notat en pintar una R als trens en lloc de la C de «cercanias». No pots dir que ets titular d’un servei si no pots despatxar el concessionari. I si no manes, no té sentit que donis la cara quan tot s’espatlla, perquè te la trencaran i a sobre no podràs arreglar-ho. Ho faran, si ho fan, els que tenen la paella pel mànec.
A Rodalies mana Madrid, que és on hi ha les seus de Renfe i d’Adif, del ministeri que controla les dues empreses, de la presidència del govern que nomena el ministre, de les Corts que simulen controlar el govern, i dels sindicats de ferroviaris: no ens n’oblidéssim pas, dels sindicats, perquè quan s’enfaden tot tremola. Mentrestant, aquí fem plans, que quan són acceptats s’executen a mitges.
Hi ha en marxa un Pla de Rodalies, aconseguit per la dependència del govern Sánchez dels vots catalans, però massa curt per al deteriorament de la xarxa. S’ha signat un «traspàs integral» a una empresa mixta que presidirà la Generalitat però on l’Estat tindrà la darrera paraula.
Doncs si Madrid mana, cal exercir pressió sobre Madrid. Si els vots catalans són decisius, s’han de vendre cars. Tant si governen els teus com els altres. Al capdavall, qui son els teus? Els catalans, oi?
Però la política d’aquest país es recorda de Rodalies quan hi ha un desastre, la gent s’indigna i els maquinistes es planten. Veure-les venir amb temps no deu formar part del manual. Entre els que ho arreglaran tot quan siguem independents i els que no volen barallar-se amb els «germans» espanyols, estem arreglats.
