Cartes dels lectors

Corre...bous?

Fins quan més haurem d’esperar a que es prohibeixi exhibir un animal pel carrer com si d’una joguina es tractés? Us sembla maco veure un bou corrent com un boig amb pànic i angoixa ? A tots els pares i mares que porten el seu fill/a, sou responsables directes de que el dia de demà , el creixement de l’infant vagi associat a un comportament tolerant amb el maltracte animal. Es una vergonya que a Cardona, un municipi del Bages, tots els partits polítics representats defensin el maltracte animal i la tortura que suposa. Institucions i autoritats de Catalunya aturem aquesta barbàrie salvatge ja.

