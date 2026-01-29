Opinió | Sandra Aparicio
Judici públic premeditat
Benvolgut director de Regió7, em dirigeixo a vostè com a familiar d’una de les persones implicades en el recent cas de denúncia falsa per agressió sexual a Navàs. No escric per explicar qui són els denunciats o els acusadors, ni quins perfils tenen. No escric per morbo. Escric per explicar com es viu això des de dins. Des de la pell d’una família que, d’un dia per l’altre, s’ha vist sotmesa a l’escrutini públic abans que la justícia pogués acabar la seva investigació, que, s’ha de dir, ha estat professional i rigorosa. No hem sentit el suport ni de l’Ajuntament ni de la premsa, que va córrer a donar la primícia abans que la justícia completés la investigació. Aquesta pressa ha tingut conseqüències molt reals: quatre homes sotmesos a un escrutini públic injust, vivint una situació surrealista. En el cas que em toca de prop, l’única relació del meu familiar amb la denunciant és que la seva exparella va coincidir amb ell a 8è d’EGB; no s’han vist mai més. Les seves filles menors han estat molt valentes, però han hagut de suportar durant 72 hores els murmuris d’un poble disposat a creure acusacions falses contra quatre homes, tres d’ells, pares de família. Tot això ha sigut una falta de respecte cap a les víctimes reals d’agressions sexuals. Cal conscienciar la ciutadania de no difondre rumors ni especulacions abans que la justícia faci la seva feina, per evitar danys irreparables a persones reals.
