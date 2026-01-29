Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
Junts prefereix Vox
Junts prefereix Vox i al PP en lloc de la majoria de progrés a Espanya. El seu pànic a Aliança Catalana els porta a sobreactuar de tal manera que perden la perspectiva. Dimarts van votar en contra de la pujada de les pensions, i l’escut social que comportava tot un seguit de mesures per millorar la vida de molts ciutadans. Tot amb l’excusa que el Reial decret promou les ocupacions. Quan el fet és que la proposta continuava protegint a les persones vulnerables sobre els tenidors de més de deu habitatges. El mateix matí el govern havia aprovat destinar una partida de tres-cents milions per fer front al pagament dels petits propietaris que es trobin en situació d’impagament dels llogaters. En fi, com sempre, excuses.
El segon argument, per quedar bé, ha estat que si les puges de les pensions es presentessin soles les aprovarem, però el govern ens presenta un Reial decret Òmnibus i ens obliga a votar el que no estem d’acord. Fals, totalment fals. Els decrets òmnibus es perden en els orígens dels temps del parlamentarisme, no és un invent d’aquest govern, tot al contrari, i tenen un doble mecanisme de validació per impedir forçar als grups a votar el que no volen. El mecanisme és molt senzill, es posa a votació el Reial decret llei, els grups que estan d’acord amb les mesures fonamentals voten a favor i si s’aprova, hi ha una segona votació on es demana si es vol tramitar com una llei urgent. És aquí on els grups que tenen pegues en alguns assumptes voten a favor de demanar la tramitació com a llei i així poden introduir els canvis que creguin oportuns.
Com es pot veure tot el que s’ha dit per justificar-se és fals perquè el que volen amagar és que, per raons inexplicables, ara estan més còmodes amb Vox i PP. El govern està fent esforços perquè això no sigui així, però no sembla que Junts vulgui canviar de postura. El dia abans, el govern va regalar a Podemos el titular a tots els mitjans, de la regularització de 500.000 immigrants, a canvi Podemos s’ha avingut a afavorir el traspàs de les competències d’immigració a la Generalitat, una reivindicació antiga de Junts que estava encallada per Podemos. També el dia abans es va aprovar la presència de Catalunya i el País Basc a la UNESCO i a l’Organització Mundial de Turisme. L’important és que aquesta reivindicació de Junts, va ser coneguda de la seva rellevància després del trencament amb els socialistes a Suïssa, on van aparèixer de sobte uns suposats incompliments socialistes.
En fi, com es pot veure, cal molta paciència per treballar amb Junts, algun dia sabrem la veritat de tot plegat, però de moment mal favor els fan als Catalans.
