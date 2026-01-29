Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Miquel Fortuny Navarro

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Moià

Polítics, tecnòlegs, biòlegs i escales

Diu l’ecòleg Ramon Folch que l’escala no expressa la mida de les coses, sinó el caràcter dels fenòmens. Crec que és cert i en tots els àmbits. Una vida laboral dura menys de cinquanta anys, una planta de biogàs un gran escorxador es pot construir en menys d’un any. Reconstruir la biosfera, un bosc cremat, no. Un ambientòleg, un biòleg, un ecòleg ha de reconèixer que la majoria dels desacords amb els tècnics i tecnòlegs i polítics són degudes a la incompatibilitat de les seves escales perceptives. Efectivament, si no estàs disposat esperar cinquanta anys, no reforestis un bosc destruït. Ben al contrari amb calendari escàs d’un polític construeix plantes de biogàs, ampliació d’escorxadors en temps rècord, de la biosfera, ja se n’ocuparan les generacions futures. I d’aquí ve parlant d’escales, que un ambientòleg, biòlegs i ecòlegs posat en política, igual que els polítics de professió, amb sous anuals cent mileuristes les contradiccions se les passin, efectivament, pel forro. La hipocresia és brutal.

