Salut mental a la feina
La salut mental ha deixat de ser una qüestió estrictament privada per convertir-se en una realitat present als centres de treball. Cada vegada són més les persones que pateixen situacions d’estrès, ansietat o esgotament vinculades a la feina. El que encara costa d’assumir és que aquest malestar no és només un problema individual, sinó també una responsabilitat legal que interpel·la directament les empreses.
Des del punt de vista del dret laboral, la salut mental forma part indissociable de la salut de la persona treballadora. La normativa de prevenció de riscos laborals obliga les empreses a garantir un entorn segur, també des del vessant psicosocial. No es tracta només d’evitar accidents físics, sinó de prevenir dinàmiques de sobrecàrrega, pressió constant, manca de descans o desconnexió digital deficient, que amb el temps poden derivar en baixes mèdiques, conflictes interns o responsabilitats jurídiques.
En la pràctica, però, encara hi ha molta confusió. Baixes per salut mental que es qüestionen, reincorporacions precipitades, comentaris que minimitzen el problema o pressions subtils perquè la persona “aguanti una mica més”. Aquestes situacions no només empitjoren el malestar personal, sinó que exposen l’empresa a riscos legals que sovint no es fan evidents fins que el conflicte ja és inevitable.
Com a advocada que assessora empreses i persones treballadores, constato que moltes pimes no actuen per mala fe, sinó per desconeixement o manca d’eines. Però la llei no distingeix intencions: exigeix responsabilitat. Avaluar els riscos psicosocials, adaptar el lloc de treball quan cal, respectar els temps de descans i garantir efectivament el dret a la desconnexió digital no són gestos de bona voluntat, sinó obligacions legals que formen part del deure empresarial de protecció.
També cal dir-ho clarament: la salut mental no pot continuar sent un tabú dins les organitzacions. Quan el silenci s’imposa, el problema no desapareix, s’enquista. I quan això passa, el cost és alt per a tothom: per a la persona afectada, per a l’equip i per al projecte empresarial. La gestió inadequada d’aquestes situacions genera desconfiança, pèrdua de talent i, sovint, litigis que es podrien haver evitat.
El repte és entendre que cuidar la salut mental no debilita l’empresa, sinó que la fa més sòlida i sostenible. El dret laboral no hauria d’intervenir només quan el dany ja està fet, sinó actuar com una eina preventiva i de cultura organitzativa. Perquè una empresa que cuida compleix la llei, però també construeix futur. I una societat que reconeix el malestar laboral i hi posa límits és, sens dubte, una societat més justa.
