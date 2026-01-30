Opinió | EL CROQUIS
Altra vegada sobre Rodalies
El desgavell dels trens de Rodalies ha estat un dels grans temes de la setmana. La realitat és prou coneguda: l’entorn de les vies dels nostres trens és el que és, i no serà fàcil de canviar-lo. Anant de Manresa a Barcelona, per exemple, tothom sap que hi ha trams de via encaixonats entre marges estrets amb les parets de les vores amb força vegetació que no deu ser gens fàcil d’anar retallant sovint. I que en moments de mal temps, la pluja contínua i unes bones ventades poden fer caure brossa o pedres entorn de les vies, encara que s’hagi procurat que no en puguin sortir gaire afectades, tot i que és prou sabut que la seguretat absoluta és impossible. Com en qualsevol infraestructura, aquesta seguretat depèn molt d’un element fonamental: les tasques de manteniment, que no haurien d’estar pensades per tal de solucionar problemes un cop apareguin sinó precisament per evitar-ne l’aparició. Però no és així tal com s’actua sovint. I la demostració és que dimecres passat es publicava que s’estava treballant alhora en 30 punts de la xarxa de rodalies de Catalunya per tal de fer actuacions d’urgència i restablir el servei interromput.
En l’àmbit internacional la notícia rellevant d’aquests darrers dies han estat els contactes econòmics entre el Canadà, la Xina i l’Índia. La importància de la qüestió es basa, una vegada més, en la posició contrària del president dels EUA, Donald Trump, al fet que tinguin lloc aquests contactes. Segons Trump, el Canadà no hauria de ser un país independent sinó convertir-se en un estat més dels Estats Units. Però el Canadà, lògicament, rebutja del tot aquesta possibilitat i procura reforçar la seva independència política i econòmica accentuant precisament els seus intercanvis amb Europa i els esmentats països asiàtics. La resposta i les reaccions de Trump no són fàcils de preveure, però no canviarà pas d’opinió i les relacions entre el Canadà i els EUA probablement seran cada dia més escasses i difícils. Una situació insòlita entre dos països veïns i econòmicament desenvolupats.
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso