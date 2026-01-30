Opinió | COSES DE GENT NORMAL
Llàstima!
L’any 1919 la Mancomunitat de Catalunya publicava un mapa amb un l’avantprojecte de nova divisió territorial de Catalunya que proposava una gran regió central amb les actuals comarques del Berguedà i del Bages, tota la vall del Cardener –amb Solsona i Sant Llorenç de Morunys– i una part de l’actual Lluçanès –des d’Alpens a Prats i Oristà–, dibuixava també els ferrocarrils construïts fins aquell any, els que estaven en obres, i els que s’havien aprovat l’any 1912 i 1919. Es volia crear una xarxa que els connectés tots, amb les grans estacions, com una malla.
Manresa era un dels nusos destacats. A més de connectar amb Barcelona i Lleida –i amb Saragossa i Madrid –, amb el Pre-Pirineu fins a la Pobla de Lillet, i amb Súria, Martorell, Barcelona i el seu port, a Manresa hi havia d’arribar una línia que, procedent de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca i Igualada, dibuixada fins a Vic i Girona. Des d’Igualada la línia continuava fins a Cervera on es connectava amb la que venia de Tarragona.
El mapa dibuixa una línia fèrria que des de Súria anava a Solsona on, amb dos ramals, es projectava arribar al Segre i empalmar amb un futur ferrocarril que havia de pujar fins a la Seu d’Urgell procedent de Lleida. Des de Solsona es preveia una connexió amb Gironella i el carrilet de Manresa a Guardiola que es volia empalmar-lo amb un fins a Ripoll i, amb un altre, travessant amb túnel el Cadí, amb Puigcerdà.
I parem aquí..., per què n’hi havia molts més. No us parlo de carreteres, sinó de ferrocarril en xarxa connectat, per a tot el país, que necessitaria temps, molt temps, perquè els projectes eren tècnicament complexos i cars de construir. Com els de Suïssa, per exemple?
Res de res... una dictadura (1923-1930), una curta segona República (1931-36), una cruenta guerra (1936-1939), una llarga segona dictadura (139-1975), una complexa transició democràtica (1975-1982), i una llarguíssima etapa d’oblit del ferrocarril, per part de gairebé tothom, ho van engegar tot a rodar. Llàstima!
