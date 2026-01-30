Opinió | evangeli
Joan Oliveras i Rubiralta
El missatge de les Benaurances
El text que proclamem aquest diumenge és d’alta volada. Pertany a l’evangeli de Mateu, 5, 1-12 i fa referència a les Benaurances, que cal situar-les a l’inici del que s’anomena «Sermó de la muntanya», llarg període discursiu i instructiu de Jesús a les multituds i que es desenvolupa en els capítols 5, 6 i 7 del susdit evangeli.
Val a dir que és també en aquest context, concretament a 6, 9-13, on Jesús indica com cal pregar, i que és l’oració per excel·lència, el Parenostre, un relat exemplar que esdevé un punt fonamental de l’evangeli.
Centrant-nos en les Benaurances, Jesús puja a la muntanya -en la Bíblia la muntanya és el lloc privilegiat per a trobar Déu i rebre la seva revelació- i en presència dels seus deixebles, comença a instruir el poble. Les seves paraules ressonen com una Bona Notícia, amb l’expressió «Feliços...» que es va repetint fins a nou vegades, fent referència a diverses situacions en les quals es poden trobar els qui l’escolten. Farem esment a cada una, amb un breu comentari.
En aquest sentit, Jesús parla dels pobres en l’esperit, que són els qui, lluny de les riqueses, posen la seva confiança en Déu amb cor humil. També fa referència als qui treballen per la pau, que inclou tots els camps de la vida personal i social. Jesús no s’oblida dels nets de cor, que es comporten sincerament, ni dels compassius, és a dir dels qui ajuden els necessitats, ni dels humils, que són pacients, no s’irriten i defugen tota violència, ni dels que ploren, perquè Déu els consolarà. Jesús tampoc deixa de banda els qui tenen fam i set de ser justos o els perseguits pel fet de ser-ne i finalment els qui per causa d’Ell, seran insultats i perseguits rebent tota mena de calúmnies.
Hem de saber descobrir el missatge de les Benaurances en el nostre capteniment quotidià, i saber-nos-el aplicar sense defallir, llegint, rellegint i meditant els textos indicats a l’inici. Així tendirem cap a la Benaurança, el tipus de felicitat que ens proposa Jesús, estat feliç de tota persona que té Déu com a motiu principal de la seva vida.
