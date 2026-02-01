Opinió
Caducitat anunciada
Des que un tren de la línia R4 va xocar contra un talús desplomat a Gelida que va causar la mort d’un maquinista i 37 ferits, els desastres a Rodalies no han deixat de succeir-se. El caos d’una falta endèmica d’inversió ha degenerat en un deliri inconcebible. La irresponsabilitat i la mentida campen al seu aire. Viatjar amb tren s’ha convertit en un joc macabre que amenaça molt més que unes infraestructures. S’han perdut les raons.
El Govern de Salvador Illa porta una setmana frenètica de reunions, compareixences, recomanacions i pedaços que només delaten la seva incapacitat. Ells saben que el col·lapse de Rodalies posa en perill el país i que el teletreball és una quimera per a la dependenta, l’operari, la infermera o el carnisser. Fins i tot el seu esforç innegable per comunicar ha quedat qüestionat per la inaudita desobediència de Renfe, la reiterada ineptitud d’Adif i les vagues encobertes dels maquinistes. La impotència del Govern és la impotència de tots. El cost econòmic, la decepció, l’ansietat i la ràbia són de cada un.
Qualsevol promesa d’inversió del Govern de Sánchez cau al sac de l’escepticisme. Massa anys, massa falses promeses, massa desgràcies. Malgrat el seu esforç de millora, malgrat que els incompliments porten altres noms, la confiança pública s’ha esgotat. O hi ha un canvi efectiu de timó i es dedica un pressupost real dimensionat a les necessitats o s’enfonsaran molt més que arbres i talussos. Des de les precàries relacions entre Catalunya i Espanya, fins als respectius governs socialistes, la confiança en el públic o, fins i tot, en un sistema democràtic que diu vetllar per la igualtat i el benestar. Aquesta vegada, les intencions de reviure l’independentisme o aixecar la dreta topen amb una cosa més potent, més determinant. El s’ha que dit, s’han perdut les raons. Amb les emocions desbordades, res que rimi amb el passat sona a solució, només passa a engrossir la llista del caduc. Com aquestes vies que el temporal s’està engolint.
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- Mor un motorista en un accident de trànsit a la C-25 a Manresa
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- Fa 40 anys de la nevada que va deixar mitja Catalunya Central a les fosques
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- A la caça d’un tresor de 1.500 euros: el repte creat a Sant Llorenç de Morunys que ha engrescat 400 persones
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”