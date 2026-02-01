Opinió
Una habitació amb vistes (a un sol llibre)
Llegeixo que a Tòquio existeix una llibreria amb un sol llibre. Es diu Morioka Shoten i, cada setmana, posa a la venda un únic títol. Només un durant set dies. Després desapareix i el relleu l’agafa un altre llibre. Al darrere hi ha un llibreter format al districte de llibreries de vell de la capital japonesa. És un barri excessiu, ple de prestatgeries infinites on l’abundància es converteix en obstacle. Soc de les que es bloquegen davant l’excés; pateixo saturació de microdecisions davant d’una elecció que se’m torna impossible. Voldria mirar-ho tot i acabo sense poder fixar-me en res. Us passa? Triar una pel·lícula en una plataforma un dissabte a les deu de la nit és missió impossible: la son arriba abans que m’hagi decidit. Com el senyor que també vol agafar iogurts del frigorífic del súper i espera impacient darrere meu mentre el meu cervell processa etiquetes, textures, ingredients i missatges subliminals per acabar agafant un flam —escolta, que és més fàcil. Vaig deduir que el «llibreter de la llibreria d’un sol llibre» devia ser dels meus, però anava força més enllà. Morioka Shoten va obrir plantejant una pregunta tan simple com radical: quant espai necessita realment un llibre? A les fotografies el local és petit, gairebé una habitació, i tot el que s’hi exposa gira al voltant del títol escollit. És com entrar al món de l’Alícia, però no per perdre’s, sinó per dimensionar la trama. Una prolongació natural del llibre. Donar-li temps i atenció. I no haver de decidir, també. De vegades és profundament reconfortant que un altre decideixi per tu. Quan en un dinar amb amics veus que la cosa apunta a plats per compartir i tanques la carta i dius: «el que decidiu». Deixar-se portar, desconnectar l’estat d’alerta, el radar permanent de les coses que hem de decidir creuant variables com el que ens convé, el que és oportú, el que és urgent, el que ens podem permetre i el que ens ve de gust. Només una estona, com una opció conscient i reversible. Gairebé com un acte de llibertat. Hi ha llibres que, quan s’acaben, et deixen un buit inesperat. Llibres on t’hi quedaries a viure, personatges que voldries com a amics, escenes mirall que et diuen que aquella vida s’assembla tant a la teva que t’agradaria entrar en una habitació amb vistes reconeixibles i que aquell autor, durant una estona, decidís què ens ha de passar a continuació.
