Opinió
El PSC sí que ha aconseguit parar el país
Les incongruències es paguen cares, i els socialistes que governen a Espanya i a Catalunya, aquells que havien de salvar-nos del desgovern independentista, ja no saben com combatre l’acusació que l’únic que han aconseguit ha estat abocar-nos al caos: comunicacions ferroviàries que trasbalsen la salut, l’ànim i l’economia familiar dels usuaris de Rodalies, a més a més de col·lapsar la capacitat productiva de la indústria que fa avançar el país. La pocavergonya de Pepe Zaragoza presumint que l’Estat castigués Catalunya els anys del procés, ha estat ratificada aquesta setmana pel ministre Puente quan ha reconegut que ni s’havia invertit el promès solemnement, ni el necessari per a evitar la degradació de la xarxa ferroviària depenent de Madrid. Posar cara de xai demanant disculpes ara no el salva del descrèdit ni de l’exigència de dimissió que li reclama tot déu. El mateix que afronta la consellera Paneque, acabada d’aterrar en un càrrec que li ha quedat gran, inabastable en responsabilitats i coneixement exigible, per l’estil del que va viure l’aleshores ministre de sanitat, Salvador Illa, quan el va posar a prova la pandèmia de la Covid. Paral·lel al desig de recuperació, és inevitable que molta gent li plantegi el repte de prendre decisions valentes que superin l’impàs de desgovern que paralitza el país. I en la llista dels interpel·lats per tant despropòsit dissimulat durant el temps que van exercir responsabilitats de govern, ja poden posar-se en fila índia els qui han donat vida a aquests governs, amnèsics perduts del suport entusiasta dels socialistes a l’aplicació del 155 perpetrat pel PP, el mateix partit que ara tira pilotes fora en la responsabilitat de negar el pa i la sal a la Catalunya que volia decidir el seu futur. La «pacificació» de Sánchez i Illa per a Catalunya és com el pla de pau de Trump per a Palestina, o els bombardejos de Putin a Ucraïna: una farsa continuada, un escarni premeditat. Què pretenien aconseguir amb tanta maniobra trilera? Culminar la concepció malaltissa de centralització que pretén ser eficient? Els dirigents del sobiranisme català, no veuen els resultats aconseguits fent seguidisme de les regles del joc marcades des de Madrid? Encara confien que Catalunya pugui reeixir sota «l’empara» d’una metròpoli que només pateix per continuar l’espoli? País de contrasentits, certament. Una reflexió escampada aquesta setmana ha posat el dit a la nafra: «el PSC sí que ha aturat el país a l’AP7 i la xarxa ferroviària. Potser ens vam equivocar anant en manifestació a l’aeroport». Aragonès (recordeu?) va plegar per la sequera, i la pluja abundosa ofega ara els que van aprofitar el descontentament. Qui els substituirà? La ripollenca que lloa OK diario? Pas que anem bé.
