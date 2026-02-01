Opinió | TRIBUNA
La zitzània: Astèrix i Ayuso
L’última aventura d’Astèrix transcorre a Portugal i mostra els atributs típics dels nostres veïns: des del fado fins a la saudade, passant pel seu llegendari bacalhau. Astèrix a Lusitània, igual que abans a Roma, a Còrsega, a Bretanya… amb Cleopatra, els gots o els normands, és un relat costumista en clau d’humor que esprem fins al moll l’os la veritat que contenen els tòpics. I cada aventura té els seus personatges, més enllà dels irreductibles gals. Pot ser un legionari anomenat Monosabius; la rosíssima Falbalà, que enlluerna el pobre Obèlix; un arquitecte egipci víctima de l’estrès, anomenat Numerobis; o l’orgullós patriota d’Astèrix a Hispània, que respon als castíssims cognoms de Sopalajo de Arriérez y Torrezno. Però el meu preferit és, sens dubte, el protagonista de La zitzània; es diu Perfectus Detritus, és un tipus baixet i calb, capaç d’emmetzinar qualsevol conversa o projecte en què participi. Deixa un rastre verd de toxicitat i és el rei indiscutible de la discòrdia, un càrrec molt cotitzat en aquests temps de soroll i fúria.
Si ens cenyim només a semblances físiques i prescindim de l’estatura, Perfectus Detritus pot recordar-nos Alejo Vidal-Quadras, flagell del pujolisme quan dirigia el PP a Catalunya i, posteriorment, fundador de Vox. Però si busquem el perfil més maligne de l’actual panorama polític a Espanya, crec que el càsting se l’emporta de llarg Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya ha pervertit la crítica política legítima fins a extrems tan nauseabunds que només admeten comparació amb el macarrisme de Trump. Al·ludir a un suposat tracte de favor de Sánchez cap a bascos i catalans, relacionant-lo amb els morts d’Adamuz, és la seva última aportació al catàleg de la indecència. Amb això, i amb tantes altres coses, ha tornat a confirmar que reuneix tots els requisits que distingeixen una mala persona: ser feridora, mentidera, manipuladora, sentir-se superior als altres i fer el mal de manera sistemàtica, conscient i sense remordiments. Gairebé prefereixo el personatge d’Astèrix.
