Opinió | Jaume Esquius
Barcelona capital?
Des de Manresa. Fa molts anys que la ciutat de Barcelona està restringint la circulació de vehicles privats, un procés imparable. Els ciutadans de «la resta» de Catalunya estem vivint aquest procés molt malament i és que l’alternativa per accedir a la «capital» sempre ha estat la mateixa: utilitzeu el transport públic. Les autoritats barcelonines no semblen adonar-se que el transport públic no és cap alternativa, al contrari, és un calvari horrorós que fa més de 30 anys que dura. Una condició per ser la capital d’un país no hauria de ser l’accessibilitat? Per molts catalans anar a Barcelona és tant molest que ens agradaria no haver d’anar-hi, però per temes burocràtics, mèdics, d’estudis i fins i tot d’oci no tenim cap més remei. La descentralització del poder barceloní, no s’ha produit. La nova organització territorial, les comarques i vegueries haurien d’haver evitat viatges a Barcelona, però no. I la informàtica no ha millorat les coses. Anar a Barcelona per estudiar és un problema, el viatge diari és una mala aventura i quedar-se a viure-hi és caríssim. Baixar una tarda, anar a sopar i després al teatre és tant feixuc que acabes descartant’ho. Els catalans reduïm els nostres viatges a Barcelona al màxim i crec que a Barcelona no li interessa. I el pitjor és que no exerceix el seu rol en el territori, ser-ne la capital. La manca d’accessibilitat és un mur cada vegada més gran que ens separa. Però a l’administració sembla que amb els turistes i els expats en té prou. Potser ni li interessen els barcelonins.
