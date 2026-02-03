Opinió | A ESTONES
Jordi Savall fa el cim
Amb poc temps de diferència, Jordi Savall ha estat notícia per dos importantíssims esdeveniments: la concessió del premi Ernst von Siemens, considerat el Premi Nobel de la Música i la direcció en diversos concerts de l’Orquestra Filharmònica de Berlín, el conjunt de música simfònica més prestigiós del món. Dues distincions que són només a l’abast de personalitats del tot excepcionals. Ja l’any 2012 va rebre un altre premi musical destacadíssim, el Léonie Sonning, i el 2011 un Grammy. A Catalunya ha rebut la Medalla d’Or de la Generalitat (2014) i la Medalla d’Honor del Parlament (2003). Virtuós de la viola de gamba, que va popularitzar amb la meravellosa pel·lícula d’Alain Corneau Tous les matins du monde, s’ha consolidat com un incansable estudiós i divulgador de la música antiga però també com a fundador i director d’excel·lents formacions musicals com Hespèrion XX i XXI, la Capella Reial de Catalunya o Le Concert des Nations, a més de dedicar enormes energies a la preparació de les noves generacions d’intèrprets. Incansable defensor del diàleg i de la pau ha aixoplugat dins de les seves iniciatives músics refugiats i de països en conflicte. Nascut a Igualada l’any 1941, ha assolit uns altíssims nivells de qualitat en l’execució i la direcció al costat de la seva primera esposa i companya inseparable, la soprano de veu prodigiosa Montserrat Figueras (1942-2011). Junts van emprendre projectes fructífers i van tenir dos fills, Arianna i Ferran, que han construït el seu propi camí en el camp de la música. La seva esposa actual, Maria Bartels, també d’una sensibilitat i un bagatge cultural admirables, és avui un suport fonamental en l’activitat incansable que Jordi Savall continua realitzant, plantejant-se reptes nous tan ambiciosos com les simfonies de Beethoven amb el so dels instruments de l’època. Tot i ser sobretot apreciat per les seves exploracions sobre el territori musical barroc, les seves incursions recents en compositors com Mendelssohn, Schumann o Bruckner han estat rebudes amb entusiasme pel públic i la crítica. A Catalunya, a més, ha instituït la Fundació Centre Internacional de Música Antiga, destinada a treballar per garantir el present i el futur de la seva contribució formidable a la cultura musical, i organitza cada estiu el Festival Jordi Savall, amb presència a monestirs cistercencs i altres espais patrimonials de les terres tarragonines.
