Opinió | tribuna
Talent, on ets?
En el meu dia a dia com a secretari de Socioeconomia de CCOO del Baix Llobregat, l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf és una constant que, en qualsevol reunió institucional, taula de diàleg social o trobada amb el teixit empresarial, sorgeixi com un problema recurrent la manca de talent, especialment entre la gent jove. La resposta és més senzilla del que sembla: el talent no s’ha perdut, el que passa és que el talent, avui, exigeix bones condicions laborals. El talent existeix, però l’hem de saber atraure, reconèixer i retenir.
Davant d’aquest relat de manca, hem de ser crítics. Si les empreses no el troben, potser no és per falta de títols o competències professionals, sinó perquè el mercat laboral encara ofereix condicions que no responen a les necessitats dels i les nostres joves. No podem parlar de «manca de talent» mentre a Catalunya gairebé un 40% de la joventut treballa en llocs de feina per sota de la seva qualificació o mentre l’habitatge a l’àrea metropolitana absorbeix més de la meitat del salari mitjà.
Així, mirem amb molta atenció iniciatives com el Tour del Talent, un esdeveniment itinerant de la Fundació Princesa de Girona que connecta joves d’entre 16 i 35 anys amb el món laboral i les noves competències digitals. El seus objectiu és potenciar l’ocupabilitat i l’emprenedoria i oferir eines d’orientació professional i suport al benestar emocional i se celebrarà entre el 2 i el 6 de febrer.
Sant Boi de Llobregat serà la seu inaugural de la seva cinquena edició. Que Sant Boi lideri aquesta activitat juntament amb altres poblacions com Gavà, Viladecans i Castelldefels és una bona notícia que situa al Baix Llobregat al centre d’aquesta temàtica.
Des de CCOO, l’anàlisi d’aquest esdeveniment té un objectiu clar: aterrar el discurs. Si realment volem que el Tour del Talent 2026 a Sant Boi sigui un èxit, no ens podem quedar en tallers de motivació i interessos; hem d’anar més enllà i hem de parlar de condicions laborals i de futur.
No basta únicament amb atraure, cal reforçar la importància de retenir el talent. Cal dignificar les diferents ocupacions, això vol dir, apostar per una formació professional de qualitat que formi per al seu desenvolupament, reconèixer la seva necessitat i oferir condicions laborals ja no únicament dignes, sinó motivadores. Que els i les nostres joves reconeguin i trobin projectes de vida interessants de cara al futur. Cal, també, exigir compromisos de contractació real a les empreses que hi participin, assumint la responsabilitat de crear ocupació indefinida i de qualitat.
A la pregunta «Talent, on ets?», nosaltres responem: el talent és aquí, a les nostres aules i a les nostres empreses, esperant que se’l reconegui i se’l valori tal i com és mereix per tal que es converteixi en el motor d’un nou model econòmic i productiu més just.
