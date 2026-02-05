Opinió | VIST I NO VIST
El capitalisme en l’era digital
Alguns dels que estem vorejant els 70 anys no ens hem adonat que tot i haver transcorregut 26 anys del segle XXI, ens hem quedat amb la mentalitat del XX. La profunda revolució en l’era digital ha provocat uns nous canvis amb tanta rapidesa que a la nostra edat es fan difícils de seguir. Com va passar amb la Revolució Industrial, que va transformar les relacions de producció i va canviar profundament els hàbits de la societat tradicional, tot en nom del progrés econòmic, ara el capitalisme torna a aplicar la seva fórmula preferida amb la finalitat de reduir personal en indústries i comerços que considera ineficaços, perquè el negoci els resulti rendible. Les grans multinacionals, que acostumen a aportar ben poc en la tributació dels diversos estats, poden rebaixar preus i vendre massivament, perquè així disposen de més benefici. Una de les conseqüències és que han de tancar la tira de comerços amb menys capacitat perquè no els poden fer la competència, de manera que bona part dels magatzems de venda tradicionals han desaparegut i queden grans solars al centre de les ciutats.
Històricament, des del sorgiment del capitalisme, les seves lògiques empresarials no són ètiques ni els importa gens la moralitat. La seva única obsessió és guanyar diners. Si l’empresari nord-americà Jeff Bezos funda Amazon és per fer-se multimilionari i tant li fa enfonsar la resta del comerç. És el que també habitualment s’explica a les escoles de negocis. Per exemple, s’han creat grans panificadores empresarials amb franquícies aparentment de fàbrica, però no tenen cap problema a portar additius, ja que el que els interessa és competir i enfonsar els forns de pa, a qui, per cert, només mantenen els clients tradicionals. Ara s’incentiva a defensar els productes de la pagesia catalana, però els consumidors van al supermercat on trien el que hi ha. Encara que els dels primers siguin frescos, de proximitat i de més qualitat, la major part de la clientela es quedarà el barat. Es van tancant petites botigues, mentre la major part del jovent ho compra gairebé tot per Internet.
Hi ha experts economistes que van publicant la llista d’empreses d’àmbit mundial que han hagut de plegar per culpa de la competència d’Amazon i les grans venedores, en aquests moments també ben representades per les gegants cadenes xineses, que tenen tota classe de productes i fan la competència a les marques especialitzades. Aquest Nadal va plegar a Manresa la ferreteria de referència que feia poc ja s’havia traspassat a la multinacional francesa de bricolatge Leroy Merlin de la zona comercial dels Trullols Parc, que només ha deixat uns petits negocis a Vic i Sabadell. La crisi és tan potent que fins i tot ha afectat les grans cadenes estatals com El Corte Inglés del Portal de l’Àngel de Barcelona que va tancar el 31 d’agost del 2024. L’empresa mare, present encara a la Plaça Catalunya, es fixa en com han resolt el problema de magatzems d’alta gamma, orientats als clients de luxe, per augmentar el marge de beneficis.
