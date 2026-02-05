Opinió | TRIBUNA
"Un huevo de afectados"
Els diversos WhatsApps que la jutgessa Nuria Ruiz està demanant a alguns polítics, en relació amb la DANA del 29 d’octubre de 2024, ens estan fent conèixer converses que ens avergonyeixen.
L’últim text conegut, del senyor Cayetano García Ramírez, exsecretari autonòmic de Presidència i actual secretari autonòmic d’Economia, és més que indecent i fins i tot diria que obscè. I és que referint-se a les víctimes que van morir ofegades (i als seus familiars), a causa de la pèssima gestió de la DANA per part de la Generalitat del País Valencià, el senyor Cayetano García no se li va ocórrer res més que escriure un WhatsApp (adreçat a l’expresident Mazón), que deia: "Va a haber un huevo de afectados".
En mig del dolor i de la tragèdia que va provocar la mort de 230 víctimes i mentre la gent s’estava ofegant, és del tot indecent i vergonyosa l’expressió, "un huevo de afectados", que el señor García utilitzà per referir-se a les persones que s’estaven morint i als seus familiars.
Ni en els moments més tràgics de la DANA, els qui gestionaven o informaven d’aquell mal somni que vam patir els valencians, no van tindre cap mena de sensibilitat, ni d’empatia envers els qui s’estaven ofegant i els seus familiars.
Els polítics haurien de ser sensibles al dolor i al sofriment de la gent i no comportar-se fredament, amb la vulgaritat i l’obscenitat d’expressions com "un huevo de afectados".
No sé si el senyor García Ramírez s’atreviria a repetir aquesta expressió infame davant els familiars de les víctimes, ofegades per l’aigua i el fang.
El primer que hauria de fer aquest alt càrrec de la Generalitat és demanar perdó als familiars de les víctimes de la Dana, per haver utilitzat una expressió insultant, vulgar i obscena.
Jesús de Natzaret va actuar sempre amb els pobres, amb una exquisida sensibilitat, amb amor i empatia, amb respecte i afecte, actituds que no ha tingut el senyor García amb les víctimes de la Dana i amb els seus familiars. n
