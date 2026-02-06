Opinió | Pere Sellarès Calvet
Als socis del Grup d’Enterrament dels barris Cots, Guix i Pujada Roja
Soc un soci de l’Associació de Veïns dels barris Cots, Guix i Pujada Roja, des de fa 38 anys. També soc el soci núm. 4 i un dels fundadors del Grup d’Enterraments de l’esmentada associació. Em dirigeixo als socis que voleu formar part de la cooperativa només per dir-vos que, en omplir l’imprès que us donarà la Junta de l’Associació de Veïns, esteu votant també per dissoldre el Grup d’Enterraments que tenim propi. Ara, em dirigeixo als socis que no us agrada formar part de la cooperativa. A l’Assemblea Extraordinària del Grup d’Enterraments del 31 de gener per parlar de la integració a la dita cooperativa, el president en cap moment va deixar opinar dels inconvenients, ni tampoc valorar altres possibilitats. A l’assemblea no es va arribar a cap acord, però hi va haver socis que només volien votar per integrar-se a l’esmentada cooperativa. En veure això vaig pensar que el Grup d’Enterraments no es podrà mantenir, i aquest 3 de febrer, m’ho va confirmar el mateix president en donar-me l’imprès que volen donar a cada soci, on diu: «Estic d’acord amb la proposta d’integrar el nostre Grup d’Enterraments a la cooperativa Recer i dissoldre la vocalia de l’Associació de Veïns», i s’hi ha de posar Sí o NO. Si hi ha gaires socis que es passin a la cooperativa, el nostre Grup d’Enterrament quedarà dissolt. Jo no vull anar a la cooperativa i si no ho faig, em quedaré sense tenir l’enterrament pagat (com tinc ara i des de fa 38 anys). Penso que hi pot haver altres socis que penseu igual que jo i a nosaltres l’associació no ens dona cap més solució i el que és pitjor, no ens deixa ni opinar. Seria bo valorar més d’una opció, per poder decidir quina agrada més. De la cooperativa no ens van explicar res de les normes de Funcionament, finalitat, objectius, drets i deures dels socis, carència de prestació de servei, manera de fer aportacions, durada de l’entitat, dissolució i liquidació d’aquesta. I a mi m’agrada saber on em fico. Faig públic aquest escrit perquè l’imprès que donarà la Junta es vol per fer una votació encoberta i feta fora de l’Assemblea de Socis. És il·legal perquè a l’assemblea no hi va haver cap acord. També manifesto que el president no està legitimat per fer això que està fent, ja que només pot dur a terme els acords de l’assemblea. El dia 5 febrer em van cobrar una defunció del 24/12/2025 amb un augment de 2 € per persona. El preu del Servei d’Enterrament era del 2025 i el rebut l’havien d’haver cobrat al mateix preu que els anteriors del 2025.
