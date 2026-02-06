Opinió | EL CROQUIS
Per superar el desgavell
D’entre les dotzenes o centenars de notícies que apareixen cada dia en els mitjans de comunicació no és fàcil de destriar aquelles que són especialment importants i marquen realment les línies més destacades de l’actualitat i que, alhora, tindran més repercussions positives o negatives en el futur. Fins d’aquí a un cert temps, per exemple, no sabrem si el desgavell de les darreres setmanes del sistema ferroviari de Rodalies haurà servit per aclarir allò que ha fallat i, sobretot, si s’haurà començat a treballar efectivament en les solucions corresponents. Si tal com sembla, i des del punt de vista tècnic s’acaba confirmant, que el que cal amb urgència són inversions en el manteniment de les vies i del seu entorn, la situació es complica perquè les administracions públiques no solen ser un model de rapidesa en aquestes qüestions. Primer de tot s’hauran de quantificar econòmicament les inversions necessàries i s’haurà de comprovar si en els pressupostos vigents hi ha recursos econòmics suficients per executar-les. Només si és així es podrà avançar amb una certa celeritat. Cal esperar que se’n podran saber més detalls d’aquí a poques setmanes.
Una segona qüestió apareguda aquests darrers dies i que pot tenir notables repercussions si acaba desenvolupant-se tal com s’ha plantejat és la reorientació de les relacions globals d’Europa amb l’exterior, especialment amb els Estats Units de Donald Trump. Uns quants anys enrere, abans de Trump, Europa i els Estats Units constituïen un conjunt amb uns lligams estrets en el marc de l’OTAN. Però amb l’actual president americà, i amb les seves actituds i fins i tot amenaces, les relacions han canviat força notablement i en aquest moment la Unió Europea es replega molt més sobre ella mateixa, però alhora estreny relacions econòmiques i fins i tot polítiques amb països llunyans, però ben destacats com és el cas del Canadà o l’Índia. No és un tema menor sinó un indicador d’uns canvis que poden tenir conseqüències que segurament es faran notar.
