Opinió | a tort i a dret
Al tren de la bruixa tots han badat
Riure per no plorar. Al Parlament de Catalunya es tiren la crisi de Rodalies pel cap i l’oposició reclama decapitacions. Les exigeixen els mateixos que han estat governant totes aquestes dècades sense adonar-se que el sistema era «fragil», en denominació pietosa de la consellera Paneque, o «pèssim», segons el ministre Puente, que ha posat sobre la taula el que ja se sabia: hem arribat on som gràcies a un exercici persistent de desinversió, descura i desinterès.
Les vies, els túnels, els talussos, les catenàries, els murs, no s’espatllen tots alhora en un parell d’anys. El desastre actual és fill de la llarga absència d’un manteniment a l’altura de les necessitats. És com quan s’ensorra una casa vella en un barri vell: el veritable culpable no és la pluja que actua de detonant, sinó l’abandonament de dècades.
La degradació de les infraestructures a la xarxa de Rodalies i Regionals, d’Ulldecona a Puigcerdà i de Riba-roja a Portbou, s’ha produït davant dels nostres nassos sense que els successius governs de la Generalitat posessin el crit al cel. Si Adif els deia no calia patir perquè ja anaven arreglant coses, doncs endavant les atxes. Al capdavall, eren els trens de l’Estat, i quan apareixien els problemes i els desgavells, la vergonya era per a l’Estat.
Ara governen els socialistes; fa dos anys, el president era d’Esquerra; abans, de Junts; més abans funcionava el tripartit; encara més abans, vint-i-tres anys de pujolisme. Sense perdonar ni un àtom de responsabilitat principal als successius ministres, cal preguntar si els d’aquí, tots ells, un darrera l’altre, tenien pa a l’ull.
Llavors va el ministre Puente i diu que, a més a més d’antiga i sobrecarregada, la xarxa està «mal dissenyada». No, ministre, el problema és que no està dissenyada de cap manera. Els capitalistes del segle XIX es van posar a construir ferrocarrils allà on els semblava que en traurien beneficis, cadascun pel seu compte, i el mapa actual procedeix bàsicament d’aquelles aventures empresarials.
Ja que ho esmenta: Podria aprofitar aquesta crisi per introduir una veritable planificació i un bon disseny, eficaç i eficient. I si no s’hi veu en cor, traspassi-ho tot a la Generalitat, però de veritat, no amb l’enredada de l’empresa mixta, i amb els diners necessaris. Els partits que comparteixen la responsabilitat d’haver-se distret ens farien millor servei si enterressin les destrals de guerra i s’agrupessin en un front comú per aquest objectiu.
