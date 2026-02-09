Opinió | TRIBUNA
La hipocondria, seriosament
En ocasions he dit com en soc d’hipocondríac. No hi ha res més pertorbador per a mi que imaginar estar malalt de qualsevol de les malalties que hi ha en aquest món, que podrien ser més de 15.000. Visc en la incertesa que en pugui patir alguna, i això m’obliga a sotmetre’m a freqüents exàmens clínics per aclarir els meus dubtes. Abans de seguir, vagi per davant el meu respecte envers les persones que estan tenint una malaltia greu.
Pensar així em genera ansietat, pensant que es pugui estar generant en el meu interior un procés degeneratiu irreversible. Deia Vicente Verdú que el que van ser les notes en la joventut són ara les valoracions de les anàlisis clíniques de la nostra maduresa. I no li falta raó. Des que surto d’un laboratori en el qual m’he sotmès a un examen clínic complet fins al dia en què obtinc els resultats, passo per un dels pitjors moments de la meva existència. De vegades són diversos dies d’anguniosa espera pendent de rebre un SMS del laboratori que m’avisa que ja puc consultar els resultats a la web. Aquest compte enrere fins al dia de llegir els temuts resultats és insofrible. Quan arriba el missatge m’afanyo sobresaltat cap a l’ordinador, i al compàs de frenètiques palpitacions, consulto amb ansietat la llista de marcadors i percentatges enrevessats de cada paràmetre. Busco, nerviós, asteriscs o fletxetes que assenyalin que alguna cosa va malament. Com que els exàmens són extensos, el nombre de pàgines és considerable, per la qual cosa l’atropellat cop d’ull a la recerca d’un mal marcador es fa interminable. Quan arribo a l’última pàgina sense haver advertit cap senyal preocupant, la sensació que experimento només és equiparable a aquells memorables orgasmes dels meus més vigorosos dies de joventut. ¡Quin descans i quin plaer! Llavors penso que puc respirar tranquil fins a la pròxima revisió, que no sol ser més enllà de sis mesos.
La meva aprensió és tal que fujo dels metges que treuen importància a les malalties per les quals vaig a veure’ls. Necessito un metge que es prengui seriosament les meves malalties, per exigües que semblin. Només llavors em tranquil·litzo.