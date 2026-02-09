Opinió
Un ‘resort’ de nens morts
Estimat visitant, es prega encaridament que s’abstingui d’utilitzar galledes i pales a la platja. Sabem que la construcció de castells i fortaleses de sorra és una activitat molt apreciada pels més petits de la casa, però les excepcionals condicions d’aquest bonic paratge fan desaconsellable qualsevol tipus d’excavació. Per a la seva tranquil·litat, li recordem que l’enclavament compleix els més alts requisits de seguretat. Els explosius que, en èpoques pretèrites, van caure del cel ja han sigut desactivats i retirats. No obstant, hi ha la remota possibilitat que alguna resta dels antics habitants -animal o terrorista- es faci visible. De vegades, incomprensiblement, la terra s’entossudeix a escopir el passat. En el molt improbable cas que els seus fills descobrissin alguna resta que els pertorbés, posem al seu servei un gabinet de suport psicològic obert les 24 hores. Hi ha ocasions -per exemple, davant l’aparició d’una calavera infantil- que fan necessària la intervenció d’un especialista en relat. Vostè només haurà de relaxar-se i disfrutar.
És a punt de viure una experiència única. El primer resort del Nou Món és un projecte futurista d’inigualable ambició. Sobre un enclavament devastat -ja ho sap, aquestes bombes que van caure del cel- s’ha construït un autèntic paradís. Els arquitectes més de renom i les empreses tecnològiques més punteres s’han unit per crear complexos turístics, residencials i industrials d’excepcional valor universal. A la fi, la llibertat de mercat s’ha imposat.
La Nova Gaza no només és determinant per allò que ha sigut capaç de crear, sinó també pel que ha destruït per sempre. Des d’uns clans primitius que vivien en la misèria, fins a unes organitzacions parasitàries que, invocant uns passats drets humans, només entorpien la marxa de la història. Però res d’això importa ara. Li recomanem estendre les vacances a la memòria, el pensament i fins i tot la moral. Ja sap: oblidi, consumeixi i disfruti, el lema del Nou Món.
