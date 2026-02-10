Opinió | Josep Vilà
Boicot a la Supercopa?
A tots aquells qui exigeixen el boicot d’Israel a totes les competicions esportives on participi, perquè consideren que aquestes serveixen per blanquejar el «genocidi» que està duent a terme a Gaza, jo els demanaria que denunciessin també el fet que la Supercopa d’Espanya se celebri a l’Aràbia Saudita, a l’igual, per cert, que moltes d’altres competicions esportives com, per exemple, el Ralli del Dakar, ja que totes aquestes serveixen no ja per blanquejar la dictadura saudita, sinó per fer-li un veritable rentat integral, de cap a peus! I és que l’Aràbia té encara molt més per blanquejar que el que suposadament té Israel: una monarquia entre autoritària i dictatorial que viola els drets democràtics i humans més elementals - recorden el brutal assassinat el 2019 del periodista saudita Jamal Khashoggi al consolat del seu propi país a Istanbul? -, i, especialment, els de les dones i gais, posem per cas; ocupa un dels llocs més elevats en el rànquing de països que apliquen la pena de mort; i, sobretot, perquè durant la guerra del Iemen entre el 2015 i el 2018, segons l’ONG Save The Children, prop de 85.000 nens menors de cinc anys van morir de fam i de malalties, i uns 14 milions de iemenites estigueren en risc de patir una terrible «hambruna», a causa del bloqueig marítim i aeri a l’entrada de menjar que va imposar l’Aràbia Saudita, líder de la coalició àrab que intervingué en aquella guerra. Els recorda alguna cosa tot això a tots aquells que justifiquen el boicot a Israel pels «crims de guerra» que aquest país ha comès a la Franja de Gaza durant més de dos anys? Però, és clar, hi ha guerres i guerres, països i països, sobretot, quan en aquestes guerres hi participen països com Israel i els Estats Units. Al cap d’unes setmanes de les multitudinàries protestes fent el boicot a «La Vuelta» ciclista a Espanya per la participació d’un equip israelià, es va celebrar un acte a Barcelona per commemorar el segon aniversari de la mort de la jove iraniana Masha Amini, assassinada per la policia del seu país per no dur el vel, amb l’assistència d’un reduïdíssim grup de persones. Si fa o no fa, les mateixes que protesten ara, aquí a casa nostra, contra el règim teocràtic de l’Iran per la seva criminal repressió - pena de mort, inclosa - de les impredictibles manifestacions d’insatisfacció de la població contra el govern del seu país.
