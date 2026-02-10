Opinió | Jordi Gesé
Porta a Porta
A Sant Joan de Vilatorrada s’implementarà la recollida mitjançant el sistema porta a porta els dies vinents. Des del seu anunci definitiu ha nascut una mobilització ciutadana en contra d’aquesta proposta adduint a l’horari de deixar i recollir el cubell, la manca d’intimitat i sensibilitat a la gent gran, alhora que només s’ha informat i no consultat a la ciutadania de quin sistema s’adaptaria millor, deixant així de banda la seva opinió. Aspectes tan importants haurien de comptar primerament amb el suport de tots els representants polítics del plenari del mateix Ajuntament i no néixer amb discrepàncies d’aquells que han estat escollits a les urnes. Seguidament, un consens amb la majoria de la ciutadania, qui finalment haurà de fer-ne un ús diari i respectar la nova normativa. Doncs res de tot això s’ha complert, inclús l’equip de Govern ni tan sols ha estat capaç de donar la cara en les reunions informatives. Els ciutadans plantejaven diferents qüestions sense resposta, ni políticament ni tècnicament, deixant palesa una mala planificació i estratègia comunicativa, mancada de lideratge i empatia. Dilluns a la tarda es va iniciar una protesta que marcarà un nou esdevenir, una protesta ciutadana perquè el poble sigui escoltat i es busquin alternatives, on tothom cedeixi en les seves pretensions i s’aconsegueixi ser escoltat, amb l’objectiu final de ser consultats amb altres alternatives. També cap a la possibilitat que es difumini i dilueixi en el temps, que s’acabi acotant el cap i acceptant a contracor aquesta imposició. Dilluns va ser la primera prova de foc...el temps curarà les ferides.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura