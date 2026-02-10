Opinió | TRIBUNA
Quan el dret arriba tard
El dret té una funció essencial; posar ordre quan hi ha conflicte. Donar resposta, marcar límits, restablir equilibris. Però també, té una realitat que, des de dins, els juristes coneixem bé i que, vista des de fora, sovint desconcerta; el dret acostuma a arribar quan el mal ja està fet. I no sempre el pot desfer.
Ho veig sovint a la pràctica. Resolucions jurídiques impecables, ben fonamentades, amb indemnitzacions ajustades al que marca la llei. I, al darrere, persones, famílies o empreses que, quan finalment arriba la sentència, ja han perdut molt més del que cap xifra pot compensar. Temps, tranquil·litat, salut, projectes vitals, relacions o reputació. Tot allò que no surt en cap barem, però que pesa.
En el món laboral és especialment visible. Un acomiadament declarat improcedent pot acabar amb una compensació econòmica, sí. Però no retorna els mesos d’angoixa, ni l’impacte emocional, ni les oportunitats professionals que s’han escapat pel camí.
En l’àmbit empresarial, un litigi llarg pot deixar una empresa tocada, encara que el resultat final li sigui favorable.
I en l’àmbit familiar, una sentència pot posar punt final a un procediment, però no sempre recompon els vincles que s’han trencat pel camí.
Aquí és on es fa evident la distància entre justícia legal i justícia real. La primera aplica la norma amb rigor; la segona intenta reparar el dany efectiu que han patit les persones.
El sistema judicial està pensat, sobretot, per garantir la primera. I és necessari que sigui així. Però no podem ignorar que hi ha conflictes on el pas del temps juga en contra de qualsevol reparació completa.
El dret ja ho intenta assumir quan parla de danys morals, de lucre cessant o de pèrdua d’oportunitat. Però fins i tot amb aquestes figures, hi ha pèrdues que no es poden traduir en números. No tot el que es perd es pot calcular. No tot el que fa mal es pot indemnitzar.
Això no és una crítica al sistema, sinó una constatació honesta dels seus límits. I també una invitació a mirar el dret amb una altra perspectiva: no només com a remei, sinó com a eina de prevenció. Anticipar conflictes, negociar a temps, activar la mediació o prendre decisions jurídiques valentes abans que el problema esclati, pot evitar processos llargs i danys que ja no tenen marxa enrere.
Perquè quan el dret arriba tard, fa el que pot. Però sovint, el seu veritable valor és evitar haver-hi d’arribar.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura