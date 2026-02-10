Opinió | a tort i a dret
La trompeta de l’escombriaire
A l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada se les tenen per les escombraries. Els socialistes, que són a l’oposició, critiquen la recollida porta a porta i proposen com alternativa els contenidors «intel·ligents» que ja coneixen/pateixen els contribuents manresans. El debat s’ha convertit en una guerra de comunicats sobre les bones maneres de cadascú, tant avorrida com la majoria de picabaralles d’aquest gènere: «ets un prepotent», «doncs tu, un torrapebrots». Al final s’acaba criticant la crítica, i també la crítica de la crítica, per dir-ho a la manera marxista (de Karl Marx, autor d’una «Crítica de la crítica crítica», o dels germans Marx, autors de «La part contractant de la primera part»). Però el que importa és el sistema de recollida de residus, deixalles, brossa o, com divulga el llibre de Jaume Puig sobre les particularitats lèxiques de Manresa, «el racó».
El porta a porta és una modernitat d’allò més antiga. És el DeLorean del reciclatge que ens fa viatjar en el temps cap al passat, quan el carro de les escombraries anava pels carrers per buidar-hi les galledes baixades generalment per les mestresses, ja que eren èpoques de dones a casa tot el dia. En la imatge tòpica, l’encarregat del servei anunciava la seva proximitat amb el so estrident d’una corneta. Els temps van canviar, més dones van treballar fora, les llars van quedar més hores buides i les galledes van ser substituïdes per bosses asèptiques, però gats i gossos les rebentaven i van aparèixer els contenidors, que ningú no volia a prop del seu portal. Eren recipients únics on es llançava de tot: peles de fruita, ossos de pollastre, bolquers usats, papers enllardats i el poc plàstic que malgastàvem. El camió enorme i sorollós va substituir el carro i la trompeta. La cosa es va anar complicant amb la recollida selectiva: ampolles, paper, envasos, brossa orgànica i «resta»; a cada tipus, un color. Encara es troben a molts llocs aquelles baluernes de color blau fosc que va escampar un ministeri per dipositar-hi revistes velles i capses de cartró plegades. El darrer capítol han estat els sensors electrònics per limitar l’accés només als residents dotats d’una targeta, i de l’invent n’han dit «contenidors intel·ligents». Curiós concepte d’intel·ligència, que a molts veïns els sembla un signe de tot el contrari, però si els regidors, que són molt llestos, ens diuen que així defensem el medi ambient, doncs endavant. Al capdavall, qui s’arrisca a passar per enemic del planeta?
