Opinió | PEDRA SECA
Les guspires del transfuguisme
Tensió a Santpedor per l’entrada d’un regidor radical (o d’extrema dreta) per la via d’una llista blanca de Junts. Comença el joc
El dit per Sílvia Orriols fa unes setmanes: «hi haurà un degoteig de càrrecs d’altres formacions cap a Aliança Catalana» ha tingut un capítol lamentable a Santpedor. Jordi Soteras, «de professió taxista, amb família i home de bé» segons fonts del partit on milita, ja és regidor. D’ell també expliquen: «era de Junts de tota la vida, va escoltar la Sílvia a les xarxes i es va afiliar immediatament».
Entre empentes i cridòria va ser nomenat regidor no adscrit per corriment de llocs. Formava part de la llista blanca de Junts presentada el 2023 i, per tant, un dirigent d’Aliança tindrà veu i vot en aquest consistori.
Va ocupar el seu nou lloc envoltat d’incidents i polèmiques. Activistes d’esquerra, regidors i exregidors de la CUP van fer tot el possible per sabotejar el ple on es va fer oficial amb la llei per sobre del transfuguisme. Un d’ells, Aniol Vila, va acabar acusat de resistència greu a l’autoritat i detingut per les seves empentes i rebolcades amb les forces policials. Entre aplaudiments per la seva «proesa» per part dels seus i d’ell mateix, va ser alliberat al cap d’un parell d’hores.
El transfuguisme polític sempre ha generat força tensió. Sigui el detonant amb sordina del recent canvi de batlle a Puigcerdà o alguns episodis dels primers anys de la democràcia. Com un cas a Navàs on el nou alcalde (socialista) i els que l’acompanyaven van acabar apedregats. Res de nou i, després d’anys de calma i casos molt esporàdics, l’entrada en joc amb oportunisme d’Aliança Catalana sembla haver despertat els vespers dels més radicals de l’esquerra.
Les diferents versions dels assistents reporten una sessió plenària amb distorsions pròpies d’una assemblea veïnal. Un autopresentat com a historiador va fer una dissertació a mitja sessió o la regidora de Berga (i aviat candidata allà per AC) va intervenir per alliçonar-los sobre reglaments o assessorant a un Soteras superat per la novetat de la seva cadira d’edil.
Després la partida s’ha volgut jugar en l’àmbit del relat. Cada grup amb el seu. No són conscients, sobretot els esvalotadors, que el seu només el compren els més convençuts i acrítics. Lamenten no haver pogut entrar al ple quan el seu objectiu era boicotejar l’elecció de Soteras. Contaminat, el mateix alcalde d’ERC va expressar els seus dubtes sobre ajornar-lo.
Kapuściński ho tenia clar: ser objectiu és impossible, però cal ser honest. I ser-ho més enllà de la mateixa ideologia només està a l’abast de persones madures que no volen fer trampes per tenir raó. Tal afirmació val per a tots els que van actuar aquesta setmana a Santpedor. Sobretot pels que busquen sortir-se amb la seva a pinyes.
Aviat, molt aviat, Judit Vinyes serà investida com a alcaldable per Berga. Si l’Orriols l’acompanya i els d’extrema esquerra els hi rebenten l’acte, els hi posaran amb safata l’alcaldia de la ciutat dotze anys cupaire.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
- Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa