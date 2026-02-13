Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | EL CROQUIS

Josep Camprubí

Josep Camprubí

Ventades poc habituals

En el moment de començar a escriure aquest comentari -dimecres 11 de febrer a migdia- tots els pronòstics meteorològics a l’abast asseguraven que aquest cap de setmana hi haurà fortes ventades que començarien a fer-se notar des d’avui mateix. Ja se sap que la meteorologia no és una ciència exacta com ho són les matemàtiques, en el sentit que, per exemple, les taules de multiplicar que vam aprendre a l’escola no fallen mai, tant si és de dia com de nit o si és estiu o hivern. En canvi, no és ben bé així en l’àmbit dels pronòstics meteorològics i per això mateix són especialment de lloar els esforços d’aquells que anomenem «homes del temps» i que des dels diversos mitjans de comunicació s’esforcen a avançar-nos quina mena de temps farà en les properes hores o fins i tot, d’aquí a uns quants dies. Havent començat, doncs, a escriure aquest comentari dimecres a migdia, es pot assegurar que va ser del tot encertat de pronosticar que començaria a fer força vent aquell mateix dimecres a la tarda i sobretot que continuarien les ventades el dijous i el divendres següents.

El lector, evidentment, ja coneix ara els problemes de la circulació viària que es van constatar aquells dos darrers dies a causa d’unes ventades notables i ben poc habituals. Però és clar, cadascú té unes necessitats de mobilitat específiques, tant si fa vent com si no, encara que en aquest cas ja hagi estat insòlitament advertit oficialment en el seu telèfon mòbil dels problemes concrets amb què es podria trobar. El fet és que, almenys a Manresa, el vent de dijous es va fer notar, però sortosament sense ventades excessivament fortes ni especialment perjudicials, tot i que en altres indrets del país s’han constatat estralls diversos, com algunes caigudes d’arbres. I mentrestant, el lector també haurà pogut anar comprovant igualment la persistència o no del mal temps, malgrat que ja hagi estat pronosticat de cara a aquests divendres i dissabte, especialment pel que fa a la continuïtat de les ventades.

