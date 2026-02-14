Opinió
Aliança Catalana. Foc i fum
Vaig llegir-me el programa electoral que predica Aliança Catalana al seu web. Va ser fa uns mesos, tenia una estona lliure i un punt de curiositat per saber de quin color és el peix que venen. Els ho avanço: és fum. No vaig trigar massa a saber dues coses: Una, que el programa, el que prediquen, el que venen, el que pregonen és curt i te l’acabes de seguida. I de poc contingut. No cal. Vaig acabar aviat. La segona és que diuen, proclamen, venen, el que la gent vol sentir. I per això van pujant. I Res més. I més que pujaran. I això és el que passarà. Estic envoltat de gent normal com jo i he de reconèixer que molts d’ells són molt més normals que no pas jo, que es declaren seguidors de l’Orriols i futurs votants de l’Aliança Catalana de l’Orriols. I no són d’extrema dreta. Això darrer ho dic perquè, des de fa anys, per un tema d’higiene personal, procuro no tractar massa, si pot ser gens, amb gent d’extrema dreta. I si no són d’extrema dreta, per què votaran un partit que sí que ho és? Pel fum. Aliança ven fum. Fum de colors. En les seves proclames, pràcticament monotemàtiques, diu coses que sonen bé, bàsicament, perquè parla dels problemes que ens toquen la pell i, és clar, en això és fàcil coincidir. Però no diu res de les solucions. Ho sembla, però no ho diu. Tot pel broc gros. El fum d’Aliança té bàsicament dos colors per captar primer l’atenció, i després el vot. Un és la Immigració, magribina si pot ser, i l’altre és la independència. I aquí és on passa el rasclet. Tenim el país ple de catalans de bona fe cansats i disgustats per com els partits del procés ens han dut fins aquí. I quan dic aquí, vull dir enlloc. I Aliança treu sempre el Sant Cristu Gros, Guifré el Pilós a ritme d’homilia, sempre homilia, amb la cantarella de l’Orriols. Sobre la immigració és fàcil: Si dius que és un problema a resoldre ja tens parròquia i tothom hi pot estar d’acord. El desacord comença ara i no en el què sinó en el com. I ull que en això Aliança rima amb Vox. Hauria de fer pensar. I arribat aquest punt, per dissimular només cal seguir amb l’estratègia: Una mica més de fum. Foc per atiar i fum per dissimular. Què pot anar malament? Fins ara, francament, els està anant prou bé. Aquesta setmana han desembarcat per accident i amb incident a l’Ajuntament de Santpedor. Quedava una vacant de regidor i per un cúmul de renúncies imperdonables dels membres de la llista de Junts, s’ha acabat colant, per la porta gran, el d’Aliança, un trànsfuga. I dic “gran” no per la mida de la porta sinó pel volum del sarau demència que s’ha organitzat. El triomf de l’extrema dreta, també la catalana, és el mirall de la derrota de la resta de partits que no han sabut, és així, entomar el que amoïna la gent. Aliança està dient el que la gent vol sentir. El problema vindrà quan a més de sentir-la l’escoltin amb detall. S’esgarrifaran.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres