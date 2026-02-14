Opinió | Barcelonejant
Joan Vehils
Les festes de la nova elit de menys de 30 anys a Barcelona
Un negroni, un senyor ocupa i unes perdius privades
Fa just una setmana es va celebrar a la sala Luz de Gas un aniversari que va congregar gent molt variada. Va ser just després del concert del grup Rumbos, que va actuar davant un públic joveníssim i va penjar el cartell de ‘sold out’. No és un detall menor, però poques coses retraten millor una ciutat que la forma en què omple una sala un divendres a la nit. Complia 27 anys Àlex Recort, empresari i model, i un dels quatre nous propietaris que van comprar la mítica discoteca barcelonina al gran Fede Sardà. I el que es va veure allà, més enllà de l’aniversari, va ser un termòmetre generacional. La fornada que ara s’acosta als 30 arriba amb pressa, amb agenda i amb menys complexos que l’anterior. Potser amb una ambició una mica impacient, però també amb una voluntat real de mullar-se en política, en esport i en causes socials, una cosa que Barcelona agraeix quan és autèntica.
D’aquesta edat eren alguns dels presents, com el president de Lideremos, Tomàs Güell, associació que ja reuneix més de 20.000 joves de tot Espanya. D’aquesta plataforma també hi havia el seu vicepresident, Xavi García Tort. Amb aquest últim vam acabar parlant de natació, perquè entrena i competeix des de fa anys al Club Natació Cornellà, on ha destacat en competicions nacionals de natació i aquatló. I aquí hi ha, precisament, una de les claus: aquesta generació combina millor que ningú el ‘networking’ amb la disciplina. Poden estar en una festa, però també s’entrenen, competeixen i organitzen.
De fet, ni Tomàs Güell ni Xavi Garcia Tort imaginaven en aquell moment que el vendaval que va afectar Catalunya els obligaria a suspendre la Gala dels Premis Lideremos 2026, prevista per a aquest últim dijous, amb premiats de renom internacional arribats de tot el món. El CaixaForum va tancar les portes i l’equip de Lideremos va reaccionar amb celeritat per reprogramar-ho tot per al dimarts 3 de març. Doncs això, que convé reconèixer que saber reaccionar ràpid és també una virtut.
Entre els joves assistents hi havia el director de Conservas Dani, Sergi Sánchez Llibre; l’activa Andrea Itzel; o els ‘influencers’ Pau Joanmiquel (que també complia anys) i Joane Zugasti, parella d’Àlex Recort. Però a la festa no només hi van acudir gent a la trentena. No se la van perdre alguns de no tan joves, però que estan tant o més en forma. Entre ells, la tinenta d’alcalde Maria Eugènia Gay, que entre la bici i la natació és gairebé una esportista d’elit. O el periodista Josep Pedrerol, que amb la seva simpatia va acabar per convertir-se en una de les estrelles de la nit, al costat del seu company d’‘El Chiringuito’ José Álvarez. També es va deixar veure el directiu de la junta de LaportaXavi Puig o Jaume Feliu, un exemple de veterà compromès amb la ciutat.
Per cert: a partir d’ara, els divendres a Luz de Gas se celebrarà Olimpo, una festa que promet espectacle, estètica cool i una mitjana d’edat de 27 anys. Doncs sí, menys de 30...
Sport Cultura amb l’Espanyol
El nou propietari de l’RCD Espanyol, Alan Pace, ja coneix bona part de la societat civil barcelonina, però si li faltava algú per saludar, va poder fer-ho aquest dimecres al seu propi estadi. L’RCDE Stadium va ser l’escenari de la reunió de Sport Cultura Barcelona, l’organització fundada per Juan Antonio Samaranch i que actualment presideix Josep Mateu, president del RACC. Una taula on s'asseuen esport i cultura amb la naturalitat amb què Barcelona s’explica a si mateixa. El CEO del RCD Espanyol, Mao Ye, va exercir d’amfitrió, mentre el president del club va saludar personalment tots els presents.
Entre ells, l’alcalde Jaume Collboni, que va estar acompanyat del regidor d’Esports, David Escudé. Tots dos van desgranar l’agenda cultural i esportiva de l’any vinent. Això sí: van abandonar l’acte abans per reunir-se al CECOR i preparar les mesures del vendaval de l’endemà. Va ser una trobada nombrosa. Hi havia, entre d’altres, els presidents de l’RCNB, Jordi Puig; de Barcelona Global, Ramon Agenjo; del RCTB, Jordi Cambra; del Club Panathlon, el Dr. J. A. Pujante; de l’RCNB, Bernat Antràs; i, és clar, l’eficaç i elegant secretària general executiva de SCBCN, Rocío de Aguilera.
En fi, molt cognom, molta institució i una idea principal: quan Barcelona coordina esport i cultura, sol encertar.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa