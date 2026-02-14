Opinió | falsa gurú
La indiferència engreixa
Fa uns quants dies, al taller de Filosofia on assisteixo rigorosament cada dilluns a MoMa Espai Cultural, vam parlar sobre la indiferència.
El professor Lluís Cerarols ens va mostrar la pintura de Brueghel Paisatge amb la caiguda d’Ícar, un quadre pintat des de la perspectiva de Dèdal, que veu com el seu fill Ícar cau a l’aigua i s’ofega perquè el sol ha fos la cera de les ales amb què volava, i la gent del seu voltant, ocupada en la feina que li permet viure i menjar, no fa absolutament res per salvar-lo.
La indiferència és la pesta d’aquest món. Tots estem tan preocupats mirant-nos el melic i queixant-nos de tot, que moltes vegades som incapaços d’humanitzar qui tenim davant nostre. Resulta més fàcil creure’ns un discurs on ens venen la recepta màgica per solucionar «els mals del món» que, curiosament, mai no provoquem nosaltres. Aquestes receptes facilongues ens sedueixen perquè no exigeixen autocrítica, només mà dura! Apel·len a les nostres parts més viscerals, ens fan reaccionar des de l’estómac, i generen sentiments d’enuig que ens allunyen dels valors espirituals característics de l’Europa moderna: la raó, la justícia o el coratge.
I els que no creiem en aquestes solucions dogmàtiques solem caure en la trampa de l’algoritme, i protestem còmodament darrere una pantalla triant la frase i la il·lustració que més ens encaixa. Creativitat i bon criteri sempre, això sí.
Ara que està tant en auge parlar de fer comunitat, fem-la de veritat, parem d’engreixar la nostra indiferència i, ja de passada, prou de persones vitamina i prou de meliquisme (concepte que apareix en el llibre de Joan García del Muro, Els convidats de pedra, també comentat a classe).
Cal actuar, lluitar contra aquesta «pesta» que en paraules de Camus «mai no mor ni desapareix, que pot estar adormida al llarg de desenes d’anys en els mobles i en la roba, que s’espera pacientment a les habitacions».
Aquesta pesta està ben desperta i els dilluns m’ajuden a no encantar-me i a plantar-li cara.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres