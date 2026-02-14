Opinió | a tort i a dret
A l’Empordà se’n riuen, del vent
Els empordanesos són d’una altra pasta i fan coses inaccessibles a la gent d’altres indrets –el Bages, posem per cas. Ho demostra el testimoni d’un ciutadà d’aquella terra entrevistat a la televisió sobre el temporal de vent i la corresponent alarma, amb recomanació oficial de «tots quiets». Al seu poble, deia l’home, els vailets estan acostumats a anar a l’escola i fer les seves activitats amb ratxes de vent de cent vint quilòmetres per hora o més. Als infants del Bages, i fins i tot als adults, inclosos els més pesants i voluminosos, una ràfega com la descrita els faria anar per terra en el millor dels casos, i sortir volant en el pitjor.
Si els nens empordanesos poden anar xano-xano a l’escola mentre bufen ventades de tals dimensions, és lògic que les forces vives locals es queixin de l’alarma disparada pels telèfons mòbils amb la consigna de quedar-se a casa i entrar els testos del balcó. Això és per als de Barcelona, argumenten, i estendre la prevenció a tot el país els toca innecessàriament la pera. Atents a no perdre pistonada, els partits de l’oposició ja estan demanant la compareixença de la consellera Núria Parlón per retreure-li l’alarmisme. No em vull ni imaginar què dirien si les alarmes haguessin restat mudes i en canvi s’haguessin produït víctimes mortals a les comarques on «no n’hi havia per tant».
Però l’Empordà no és qualsevol lloc, sinó el «palau del vent», com recull la sardana del mateix nom amb lletra de Joan Maragall i música d’Enric Morera. El poeta Carles Fages de Climent va escriure una «Oració al Crist de la tramuntana» molt coneguda en aquelles terres, que diu així: «Braços en creu damunt la pia fusta, / Senyor, empareu la closa i el sembrat, / doneu el verd exacte al nostre prat / i mesureu la tramuntana justa / que eixugui l’herba i no ens espolsi el blat.» Demanar una «tramuntana justa» a l’Altíssim és senyal que bufa sovint sense justícia ni moderació. Em van explicar el cas d’un conductor que va voler sortir del cotxe a la collada fronterera entre Port-bou i Cervera, on el Meteocat registra xifres màximes, i la ventada va arrencar la porta del vehicle i se la va endur. Era quan hi havia duana, i els gendarmes encara riuen.
El refranyer equipara el desordre mental amb «estar tocat per la tramuntana» que no és cap invent dels Sopa de Cabra. A la resta del país també hi ha gent sonada, però no s’atribueix la al vent del nord, sinó a la sospita que els van treure de l’olla quan encara els faltava un bull.
