Opinió | tribuna
La seguretat manresana: proximitat, presència i compromís
La seguretat no és un eslògan ni una consigna puntual. Per als i les socialistes és una prioritat política de primer ordre, perquè parlar de seguretat és parlar de convivència, de tranquil·litat als barris i de qualitat de vida per al conjunt de la ciutadania. En definitiva, d’ordre social.
Des que som al govern municipal, hem situat la seguretat al centre de l’acció política, amb mesures concretes i sostingudes en el temps. Ho hem fet amb una idea molt clara: la seguretat és més efectiva quan es construeix des de la proximitat, el coneixement i la presència constant als carrers. Per això hem apostat decididament per reforçar la policia de proximitat, un model que permet una relació directa amb els veïns i veïnes, una millor detecció de conflictes i una actuació més ràpida i eficient. Quan la policia coneix el barri, el barri confia en la policia. I aquesta confiança és clau per prevenir i actuar millor.
Les dades i la percepció ciutadana confirmen que aquest camí és l’encertat. Les mesures implantades estan donant resultats, però sobretot estan generant una ciutat més present, més atenta i més coordinada. D’acord amb dades objectives dels Mossos d’Esquadra, i gràcies a les mesures de reforçament policial que venim treballat des de fa més d’un any, el 2025 es va registrar un descens molt pronunciat dels delictes que més preocupen la ciutadania com són contra el patrimoni i contra les persones. Contra el patrimoni, es va registrar un descens del 40,8% dels robatoris amb violència o intimidació en els primers nou mesos del 2025 respecte dels primers 9 mesos del 2024, sent el quart any consecutiu que disminueixen, i ho fan totes les modalitats d’aquest delicte: en domicilis baixen un 80%, en establiments baixen un 30,2% i a la via pública un 46,5%. Fruit també del reforç dels patrullatges de carrer han augmentat en un 51% les actuacions policials en contra del consum de substàncies estupefaents i un 66% les actuacions derivades de l’Ordenança de Civisme per fer front a comportaments incívics als nostres carrers i places.
La seguretat no s’improvisa: es planifica, es treballa i es reforça dia a dia. I en aquesta línia encara treballarem. Vull fer un agraïment sincer i explícit als i les agents de la Policia Local de la nostra ciutat i també a la resta de cossos de seguretat presents a Manresa. La seva tasca és sovint exigent, discreta i poc agraïda, però absolutament essencial. Són al carrer, al costat de la ciutadania, gestionant situacions complexes amb professionalitat, vocació de servei i un profund compromís amb la ciutat.
Com a regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil sempre he defensat que una bona política de seguretat implica dotar de recursos, reconeixement i suport als cossos policials, i per entendre la seguretat com una política pública integral, lligada a la prevenció, a la cohesió social i a la convivència.
Continuarem treballant amb determinació perquè la seguretat encara sigui una prioritat real, amb polítiques valentes, eficaces i amb una mirada clara: posar les persones i els barris al centre. Per Manresa.
