Opinió | a tort i a dret
El gerro xinès que xerra pels descosits
Maleïda hemeroteca. Aquests dies que ha endurit les formes del seu inveterat rebot contra Pedro Sánchez, a Felipe González li estan recordant una frase de fa tres dècades: «Els expresidents del govern són com grans gerros xinesos en apartaments petits. Se suposa que tenen valor i ningú no s’atreveix a llençar-los a les escombraries, però en realitat destorben a tot arreu». Cal admetre que la frase és brillant, però no se li va acudir a ell, o així ho ha denunciat reiteradament el polític basc Iñaki Anasagasti, el qual afirma que la comparació se li va acudir a Eduardo Frei, expresident demòcrata-cristià de Xile; la va escoltar i la va fer seva un altre expresident, Rafael Caldera, que li va repetir a Anasagasti, citant la font. Aquest últim la va utilitzar cap al 1996 per descriure justament la situació de González un cop derrotat per Aznar. González «es va apropiar de l’expressió sense dir-ne l’origen, per això cada vegada que el veia l’abordava i li demanava que pagués drets d’autor a Frei i Caldera», va explicar Anasagasti el 2022 al seu blog.
González, antigament Felipe i prou, va governar Espanya entre 1982 i 1996. En la majoria absoluta de les primers victòries electorals (48 per cent el 1982) hi va veure molts votants que en realitat eren de centre-dreta, però no volien saber res de l’alternativa conservadora encapçalada per l’exministre franquista Manuel Fraga Iribarne. González sabia que en política, com en futbol, de vegades s’avança pels extrems, però el joc es controla des del centre. Per això quan el 2016 Pedro Sánchez es va negar a facilitar la investidura de Rajoy amb l’abstenció dels seus diputats, González va utilitzar tots els ressorts a l’abast per segar-li l’herba sota els peus. El resultat va ser una crisi de partit que es va resoldre amb la victòria de Sánchez i, amb el pas dels mesos, la moció de censura i els governs de coalició d’esquerres.
El PP està guanyant eleccions regionals i en continuarà guanyant, però és més presoner que mai de Vox. El PSOE podria decantar-se per alliberar-lo de la cadena amb una oportuna abstenció, tant a les autonomies com qui sap si a l’Estat quan arribi el moment, però Sánchez no en vol ni sentir a parlar. La seva aposta és esprémer fins l’esgotament la inestable coalició progressista i multinacional que hores d’ara li aporta més problemes que solucions. La consigna oficial és que a Feijóo, ni aigua, però que no se’n parli no vol dir que no s’hi pensi, i González furga la ferida. És un gerro xinès molt xerraire.
