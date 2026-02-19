Opinió | a tort i a dret
Visca la Pepa i habitatge per tothom!
Els espanyols han de ser «justos i benèfics». El deure imperatiu no l’estableix la Conferència Episcopal en una carta pastoral, sinó la «Constitución política de la monarquia española» aprovada per les Corts de Cadis i coneguda durant molts anys com «la Pepa» per la data de promulgació, el dia de sant Josep de 1812. «¡Viva la Pepa!» havia estat un crit festiu amb un notable contingut polític.
També el governant tenia una obligació moral en aquell text: «L’objecte del Govern és la felicitat de la Nació, ja que la fi de tota societat política no és altra que el benestar dels individus que la componen». Que bonic, oi? N’hi hauria per envejar una llei tant benaurada si no fos perquè concedia tot el poder executiu, i la meitat del legislatiu, al monarca hereditari, i, entre altres perles, prohibia l’exercici de qualsevol religió diferent de l’oficial, que «és i serà perpètuament la catòlica, apostòlica, romana, única veritable».
En una part del món en la que han deixat emprempta les tres «religions del llibre» (jueus, cristians i musulmans) no sorprèn trobar-hi la creença que les coses passaran pel simple fet d’incorporar-les com a deure en un text constitucional. Si escrius que els ciutadans han de ser justos i benèfics, ho esdevindran. Si afegeixes que el govern busca la felicitat nacional, així serà. I si parles de «lleis sàvies i justes», dona-les per fetes. Amb la mateixa il·lusió, els legisladors del 1978 van omplir la carta magna avui vigent amb desitjos positius com aquests: «tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball», «tothom té dret a gaudir d’un medi ambient adequat», o «els poders públics garantiran la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat».
Demà la constitució de 1978 batrà el record espanyol de longevitat. La fita no ha provocat entusiasmes perquè una majoria de ciutadans són crítics i demanen la seva reforma. Malgrat que les opinions es dispersen quan es pregunta: «i què canviaria?», un criteri coincident és que hauria de garantir drets socials elementals com ara... l’habitatge. Però resulta que ja ho fa! Diu: «tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret». El dret ja consta; això sí: inútilment, perquè el llibre dels drets no canvia la realitat per la força cabalística de les lletres, sinó per l’acció de les persones que s’hi inspiren, des del poder o des de la revolta.
