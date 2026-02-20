Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
El catalanisme resol problemes
«Molta gent que neix, viu i treballa a Catalunya mai seran Catalans». Aquesta frase dita per Sílvia Orriols, en un d’aquests esmorzars que es fan a Barcelona, situa a Aliança Catalana al marge del catalanisme polític. Almenys fins al procés, el mínim comú denominador del catalanisme era que «Català és aquell que viu i treballa a Catalunya», el llibre de Baltasar Porcel, els altres catalans ens ensenyava el model d’integració que volíem a la nostra societat.
És cert que el procés va trencar moltes coses, entre d’altres va crear dos tipus de catalans, els independentistes i els no independentistes. Va ser una divisió profunda que va quedar constatada amb la victòria de Ciutadans a les eleccions al Parlament del 2018. De mica en mica la realitat política s’ha anat normalitzant i sembla que el catalanisme de sempre s’obre pas. És cert que tenim radicals a un costat i a l’altre, però la majoria social de Catalunya vol l’acord per tal de resoldre problemes.
Aquests dies estem veient que les pluges extremes estan posant al límit les nostres infraestructures, fet que ha portat al col·lapse en alguna d’elles. No cal dir que la falta de manteniment és la causa major, però tampoc cal equivocar-se, per més manteniment que en facis en unes situacions climàtiques extremes les infraestructures pateixen. Dos exemples la línia de Manresa a Martorell dels Ferrocarrils de la Generalitat ha estat tallada dos cops aquests dies, o la carretera de Fonollosa, que depèn de la Diputació de Barcelona, reconeguda com l’entitat que millor mantén les seves infraestructures, s’ha desprès una pedra gegantina.
Junts, encapçala la rebel·lió al Parlament en contra del govern per aquests fets, fins al punt d’exigir-li al president, el dia que es recupera a mitja jornada, una moció de confiança. És evident que Junts vol pressionar, però no s’ha de caure en el ridícul. Tot el parlament pressiona al govern per tal de treure-li l’etiqueta de bon gestor, de posar en dubte la seva capacitat de resoldre problemes. La realitat és que en l’any i escaig que hi és, en tots els camps, però també en infraestructures no para de treballar per revertir situacions enquistades de molt temps. Hi ha una frase que resumeix la falta de manteniment en els trens d’aquest país, va ser dita per Elsa Artadi, consellera de presidència del president Torra «la voluntat del president és parlar més del conflicte que de qüestions puntuals» i ho va exemplificar en «l’objecte no és entrar en temes sectorials, ni en si hi haurà 100 milions més o menys per Rodalies».
Durant deu anys tot era procés, ara se’n paguen les conseqüències, però amb una mica de temps el Catalanisme ho resoldrà, com sempre. n
