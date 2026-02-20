Opinió | TRIBUNA
La regulació d’immigrants
La visió del papa Francesc d’acollir els pobres, contrasta amb l’actitud d’alguns bisbes espanyols que han criticat la regulació d’immigrants per part del govern de l’estat.
L’agost del 2023, en la JMJ, el papa Francesc deia als joves: «A l’Església hi ha lloc per a tothom, per a tothom. A l’Església no sobra ningú, hi ha espai per a tothom». Amb aquestes paraules, el papa Bergoglio ens recordava que l’Església no és un espai tancat. L’Església no exclou ningú, abraça els allunyats de la fe, acull amb sol·licitud els més pobres, els immigrants, els qui no tenen res. El papa Argentí també advertia als joves del perill de fiar-se dels «llops que s’amaguen darrere de somriures de falsa bondat».
Al costat d’una Església de portes obertes, veiem l’actitud d’alguns bisbes que han criticat la regulació de 500000 immigrants per part del govern de l’estat, una mesura valorada positivament pels bisbes de Catalunya, que l’estiu passat es mostraven favorables a una regulació extraordinària d’immigrants, «atenint-nos al bé comú», alhora que rebutjaven els discursos d’odi.
Hi ha hagut un bisbe que ha afirmat que aquesta regulació d’immigrants és «moneda de canvi» i una decisió «populista» i «demagògica». I un altre bisbe ha dit que a l’estat espanyol «no hi caben tots els immigrants».
Curiosament, cap dels bisbes que han criticat aquesta mesura del govern de l’estat, no han denunciat la gestió de la Dana per part del govern valencià, amb 230 víctimes mortals, ni tampoc han denunciat els depredadors que s’han repartit les VPO a Alacant, mentre més de 76000 valencians esperen un habitatge protegit.
L’Evangeli, sovint, és incòmode, però molt clar pel que fa a l’opció preferencial pels pobres, com ho ha estat el papa Lleó XIV amb la seva exhortació apostòlica «Dilexi te», a favor dels més necessitats. «Vaig ser foraster i em va acollir» (Mt 25). O no em vau acollir.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa