Opinió | TRIBUNA

Josep Miquel Bausset

Josep Miquel Bausset

La regulació d’immigrants

La visió del papa Francesc d’acollir els pobres, contrasta amb l’actitud d’alguns bisbes espanyols que han criticat la regulació d’immigrants per part del govern de l’estat.

L’agost del 2023, en la JMJ, el papa Francesc deia als joves: «A l’Església hi ha lloc per a tothom, per a tothom. A l’Església no sobra ningú, hi ha espai per a tothom». Amb aquestes paraules, el papa Bergoglio ens recordava que l’Església no és un espai tancat. L’Església no exclou ningú, abraça els allunyats de la fe, acull amb sol·licitud els més pobres, els immigrants, els qui no tenen res. El papa Argentí també advertia als joves del perill de fiar-se dels «llops que s’amaguen darrere de somriures de falsa bondat».

Al costat d’una Església de portes obertes, veiem l’actitud d’alguns bisbes que han criticat la regulació de 500000 immigrants per part del govern de l’estat, una mesura valorada positivament pels bisbes de Catalunya, que l’estiu passat es mostraven favorables a una regulació extraordinària d’immigrants, «atenint-nos al bé comú», alhora que rebutjaven els discursos d’odi.

Hi ha hagut un bisbe que ha afirmat que aquesta regulació d’immigrants és «moneda de canvi» i una decisió «populista» i «demagògica». I un altre bisbe ha dit que a l’estat espanyol «no hi caben tots els immigrants».

Curiosament, cap dels bisbes que han criticat aquesta mesura del govern de l’estat, no han denunciat la gestió de la Dana per part del govern valencià, amb 230 víctimes mortals, ni tampoc han denunciat els depredadors que s’han repartit les VPO a Alacant, mentre més de 76000 valencians esperen un habitatge protegit.

L’Evangeli, sovint, és incòmode, però molt clar pel que fa a l’opció preferencial pels pobres, com ho ha estat el papa Lleó XIV amb la seva exhortació apostòlica «Dilexi te», a favor dels més necessitats. «Vaig ser foraster i em va acollir» (Mt 25). O no em vau acollir.

