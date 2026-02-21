Opinió | a tort i a dret
El gran monument de la religió turística
La Sagrada Família de Barcelona ha culminat la creu de la torre principal, dedicada a Jesús, que amb els seus 172 metres confirma el temple com l’edifici religiós més alt d’Europa, en el sentit estricte de «religiós». En un sentit més ampli hi ha torres d’altura molt superior dedicades a la religió dels negocis, concebudes amb aquesta finalitat; en canvi l’obra de Gaudí va néixer de la devoció catòlica tant de l’arquitecte com dels autors dels donatius que van permetre començar les obres i fer-les avançar, això sí, a pas de tortuga durant molt de temps. La primera pedra es va col·locar el 1882 però des de llavors fins a mitjans del segle XX només es va construir, de rellevant, la façana del Naixement, de manera que la silueta del temple va ser durant dècades la de les primeres quatre torres. Fins el 1954 no es van posar els fonaments de la façana simètrica dedicada a la Passió, que es va enllestir al cap de més de vint anys. Els diners disponibles no permetien un ritme més accelerat, i ningú no s’atrevia a posar una data a la culminació del projecte, sobretot perquè el pressupost s’alimentava bàsicament dels fidels donants, i la societat catalana cada vegada era menys religiosa. Però llavors es va esdevenir una conjunció astral inesperada: els Jocs del 1992 van posar Barcelona al món i la van convertir en una meca turística alimentada pels viatges low cost i la fascinació universal per les formes gaudinianes. Multituds de seguidors de la nova religió turística van pelegrinar al monument en construcció, disposats a comprar les corresponents entrades (de 26 a 40 euros) i nodrir la font d’ingressos més important per pagar grues, paletes i picapedrers. Amb gairebé cinc milions de visitants anuals, dels quals un 87% són estrangers, el monument encapçala el podi estatal. Són tots catòlics? De cap manera. Són, com ja hem assenyalat, practicants de la religió mundial del turisme sense fronteres que no vol deixar rés espectacular ni emblemàtic fora del seus recorreguts. La Gran Muralla, el Taj Mahal, el Colosseu de Roma i la Sagrada Família. Aquesta podria estar dedicada als personatges de la Guerra de les Galàxies en lloc de a Jesús, Josep i Maria, i els turistes, contents i enjogassats, sortirien convençuts que la torre més alta és una antena interdimensional per rebre la força de La Força. Ben mirat, no s’espera que els visitants de l’Acròpolis creguin necessari adorar la deessa Pal·las Atena, titular del Partenó, oi?
