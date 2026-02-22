Opinió | Opinió
Fins on podrà i voldrà arribar Revolut?
El salari agregat dels CEO dels sis grans bancs americans (JPMorgan Chase, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Morgan Stanley i Goldman Sachs) va sumar 258 milions el 2025, entre 40 i 50 milions per cap, el 21% més respecte al 2024. Les sis entitats van guanyar conjuntament 157.000 milions de dòlars i la revalorització mitjana en borsa va ser del 42%. A Espanya, els sis grans bancs (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter i Unicaja) van batre el seu rècord històric de beneficis: 34.000 milions d’euros.
Amb aquestes xifres astronòmiques, que revelen el pes del capitalisme financer -des del crèdit al consum fins a la més complexa de les operacions d’M&A- en l’estructura econòmica del planeta, ¿com es pot posar en dubte la supremacia de la gran banca tradicional, amb unes històriques marques que s’han anat transformant malgrat haver viscut crisis de tots els tipus i colors?
Molt fàcil: les barreres d’entrada per trencar l’statu quo bancari s’han esfondrat. Una combinació de factors, accelerats després de la gran crisi financera iniciada el 2008 i aprofundits durant la pandèmia, està generant una revolució que tindrà unes conseqüències que encara desconeixem.
El catalitzador d’aquest canvi ha sigut la irrupció d’una sèrie de tecnologies amb què no es comptava fa tot just 20 anys. Des de la usabilitat generada per un aparell que es diu telèfon mòbil intel·ligent fins al desenvolupament de la intel·ligència artificial (IA). Amb això, l’establiment de les plataformes blockchain, que han afavorit el desenvolupament de les criptomonedes i que posen en entredit el mateix futur del sistema monetari tal com ha sigut fins ara.
Paradoxalment, a mesura que la crisi va generar la desaparició, via absorció, de desenes d’entitats financeres -majoritàriament, caixes d’estalvi-, a Europa es començava a gestar la creació de nous intermediaris financers. Les cantonades dels carrers espanyols van deixar d’estar ocupades per sucursals bancàries, que anaven tancant mes a mes. Va ser un esforç de reconversió que va afectar l’estructura de costos i va comportar una multiplicació de les inversions tecnològiques. Dos dels efectes de la crisi que també van afectar la banca supervivent, sobretot al nostre continent, van ser més regulació i més requeriments de capital.
Una altra batalla començava en l’esfera digital. I aquí, els nous entrants apareixien com a nous rivals. Al principi, lleugerament menyspreats; després, a poc a poc, van anar consolidant la seva presència. A favor seu, estructures molt lleugeres i més agilitat a l’hora d’incorporar les noves eines tecnològiques. Darrere seu: emprenedors de tot tall i raça que no han dubtat a fer importants inversions en màrqueting per donar-se a conèixer.
Res d’això tampoc estaria passant sense l’aparició d’una nova generació de clients que han sigut els més atrevits per començar a utilitzar aquests -així anomenats- neobancs. Per als més esnobs: fintech, per allò que són virtuals. No tots els nous agents financers poden analitzar-se amb la mateixa òptica. Per començar, un bon nombre no ofereixen -encara- les capacitats que sí que dona la gran banca.
A la portada de l’‘actius’ d’aquesta setmana, Jaime Mejías ha situat la lupa sobre una de les noves marques que millor ha sabut instal·lar-se en el sistema financer: Revolut. Creada per dos empresaris d’origen rus i ucraïnès, afirma que ja té a Espanya sis milions de clients, amb un dipòsit mitjà per persona de 582 euros. També ofereix préstecs, fins a 30.000 euros, amb tipus d’interès superiors al 13%. Una de les estratègies de màrqueting de Revolut és oferir serveis a nens i adolescents d’entre 6 i 17 anys.
Podem comprendre l’èxit de Revolut entre els més joves perquè permet jugar i viatjar. Facilita el canvi de divises per sortir a l’estranger, amb els processos de transferències i els pagaments a través de la seva targeta. També els inicia en la inversió en mercats financers, incloent-hi les criptos. I el més important de cara al futur: genera vincle amb nous clients a qui els importa poc la història dels bancs de tota la vida.
Revolut no ofereix encara hipoteques, principal línia de la banca per enganxar i blindar els seus clients, i el seu nivell de sofisticació és limitat. Tampoc és a la lliga de les empreses, una de les fonts de negoci primordial, per no dir la més important, de la gran banca.
Els dipòsits, fins a 100.000 euros, estan garantits pel Fons General de Lituània, país que forma part de l’euro. Sortir a borsa és un dels seus objectius al llarg d’aquest any, i podria convertir-se en l’OPV del 2026. L’última valoració és de 75.000 milions, el mateix que val CaixaBank.
¿Seran els clients d’avui de Revolut i d’altres neobancs independents els de demà? El desenvolupament del sistema financer i la seva regulació davant els reptes tecnològics i monetaris a l’actual escenari geopolític és impredictible. Tant com els salaris dels CEO de la gran banca.
