Opinió
Sempre un bon PROMPT
Si encara no la coneixen o no la fan servir, apuntin aquesta paraula i posin-se-la si de cas, per no oblidar-la, a la nevera ben visible. Els farà falta. La paraula és PROMPT. I què coi vol dir PROMPT? Això em demanava jo. Si entres a internet, frase desafortunada que indica que ja tinc una certa edat, perquè només els «grans» diem que «entrem» a internet perquè de fet és veritat. En vivim fora i entrem de tant en tant per tornar-ne a sortir. Les noves generacions hi viuen sempre, a dins, i només en «surten» de tant en tant. Per respirar. El que els deia, si ara mateix entres a internet està ple, replet, farcit, de gent que, bàsicament, et diuen com cal i com pots fer servir la intel·ligència artificial. És curiós perquè la majoria d’ells et donen o et volen donar consells per fer servir la IA i aconseguir l’objectiu de la vida que és forrar-te de pasta. I jo penso quan els llegeixo si tan clar tenen com forrar-se de pasta a través de la ISA, com és que en comptes d’estar ja forrats directament ells passen el dia calandrant-nos amb consells. No s’entén. O sí que s’entén. No és cert. O si més no és tan cert o tan fàcil com et diuen. I al que anava. Llegint aquests savis i els seus «savis consells» vaig fixar-me que la paraula usada és PROMPT. I que és un PROMPT? Doncs la paraula, la instrucció precisa que li has de donar a la IA per tal que la IA et faci vas i et doni les millors respostes. És un anglicisme que no té traducció, PROMPT és PROMPT. I prou. Si a la IA li fas un PROMPT ben formulat, et respon bé. Si no, no. Tot és pensar, estructurar i escriure bons PROMPTS per triomfar amb la IA que és com triomfar a la vida que aviat serà com triomfar en la vida real. A la IA li encanten els PROMPTS. I jo penso, si a la IA, que en sap tant, li encanten els PROMPTS i li funcionen? Perquè no usem PROMPTS en la vida real. He demanat a la IA que em digui PROMPTS per la vida diària: Si els teus fills adolescents no et fan cas, no els donis encàrrecs o instruccions, servir un bon PROMPT: «Quan estigui tot fet i endreçat, torna el wifi». Si has de parlar amb la teva parella, en comptes d’usar la frase prohibida «carinyo hem de parlar2 usa un PROMPT: «Carinyo, M’agradaria que busquéssim un moment tranquil per parlar de nosaltres. Em ve de gust que estiguem millor. I com li diries a un cap de la feina que estàs fins al monyo d’ell i que te’n vas… Doncs amb un bon PROMPT: «Marxo abans de convertir-me en corrector de la seva incompetència. Bona sort amb això». I així amb tot, No s’atabalin, no perdin els nervis ni el control. Quan tinguin un problema, van a la IA i li fan un bon PROMPT. Ah!, si la resposta al PROMPT no funciona, la IA en té sempre un altre. I un altre. I un altre. la vida solucionada. Ja ho veuen, si tenen un bon PROMPT a punt, la vida et somriu.
