Opinió | Lletres de canvi
El soterrament no té sentit
Regió7 em fa l’honor de publicar-me un article cada dos mesos. El tema comú és l’energia. Intento albirar camins cap a la necessària Transició EnergÈTICA, abandonar els fòssils, guanyar sobirania nacional i sostenibilitat global. He tractat diversitat de temes, a voltes polèmics, però mai dient «no». Procuro divulgar conceptes i fer propostes innovadores que ja han funcionat en altres latituds. La temàtica és variada perquè l’energia impregna tot el que fem cada dia, des de l’aigua per rentar-nos al matí fins a apagar el llum en anar a dormir. L’activitat quotidiana que més malbarata energia és la mobilitat en cotxe privat i, a nivell urbà, és la més contaminant. Posar traves als cotxes resulta molt guai, però si no es dona alternativa és tirar-se pedres a la pròpia teulada. És fomentar l’animadversió del veïnat. Procuro estar sempre en positiu, però avui, encara que em dolgui, he de dir «no» al projecte de soterrament del tren de Manresa Alta a plaça d’Espanya.
Un dels meus articles del 2024 es titula El futur Tren-Tram del Bages on explicava que un tren-tram és un tren que fora de la ciutat pot circular a 100 km/h i que quan entra en zona urbana es transforma en tramvia i passa a circular com un bus a 15 o 20 km/h. Es barreja amb els cotxes com fan tots els tramvies del món i a les millors ciutats d’Europa. Acabava suggerint als alcaldes que reservessin els espais necessaris per possibilitar un tren-tram.
El soterrament no té sentit. S’ha parlat de les dificultats geològiques, però no són greus. Encareixen l’obra, però no són insalvables. El problema greu és que estem davant d’una inversió de 50 milions d’euros que no captarà ni un sol passatger més. Això en transport públic és pecat capital. No s’hauria de fer ni que ens sortissin els euros per les orelles. Hi ha algun estudi sobre la demanda potencial de l’estació proposada? Si hi és, que ens el mostrin. Altrament, en ciutats com Manresa la demanda concentrada està en hospitals i universitats. Alhaia, amb més de 1.500 visites externes al dia i el pàrquing més gran del Bages (500 places i gairebé sempre ple) està a 600 metres de l’estació de FGC de Viladordis i a 24 de desnivell. La Fàbrica Nova (UPC) està a 240 metres i 18 de desnivell. La demanda també és elevada en zones d’alta densitat residencial com a Bases de Manresa (FUB). Fer una estació subterrània en cul-de-sac a plaça Espanya és renunciar per sempre a donar servei a aquestes grans demandes amb transport públic potent. I això sense guanyar ni un sol passatger.
Sovint es jutja la mobilitat del segle XXI amb les ulleres del segle passat. Un tren-tram, lluny de ser una versió petita del tren convencional, és una eina moderna d’urbanisme. No és un mur que separa, és una cremallera per comunicar zones d’elevada demanda com les citades. S’explica que es va tractar de «caçar 50 milions d’euros» que repartia un president de FGC als alcaldes per evitar reclamacions davant d’un possible transbord a Martorell. Quin nivell tan baix! Recorda aquell provincià il·lustrat que creia que per ser una «ciutat de veritat» calia tenir una estàtua eqüestre amb un pròcer a cavall. Ara sembla que cal tenir una lluent estació subterrània. Em dol el cor haver-ho de dir, Alcaldia de Manresa (alcalde i assessors), penseu en el futur amb mirada llarga. Amb un parell de milions es pot remodelar l’estació de Viladordis de cara a la Fàbrica Nova i a Althaia. Amb quatre xavos es pot estudiar bé el potencial de fer arribar el tramvia a la FUB. En sobren 48. No hipotequeu el futur.
