Carles Sans

Viure feliç o informat?

Aquells que volem estar informats diàriament del que passa al món hauríem de saber que correm el risc de col·lapsar, de patir el que es coneix com a fatiga cognitiva. Avui dia, el volum d’informació és tan gran que el nostre cervell és incapaç de consolidar bona part de les notícies que ens ofereixen els mitjans d’informació.

Si ens centrem en la televisió, són diversos els programes que diàriament, en horari de matí, tarda, vespre i nit, programen espais que parlen de les mateixes notícies, la majoria de les quals es refereixen a successos negatius, borrasques perilloses, inundacions, guerres, accidents i notícies econòmiques preocupants. Cada programa, fins i tot de vegades de la mateixa cadena, repeteix una vegada i una altra els successos que ha dit el programa anterior; només canvien les cares dels que ens les expliquen. Els debats redunden entorn de les mateixes qüestions, i l’endemà els diaris ens les recorden. Per si de cas. Després hi ha les xarxes socials, TikTok, Instagram, Facebook, que ens bombardegen amb imatges de successos o un inacabable reguitzell de presumptes professionals que ens adverteixen de les bondats o els perjudicis de no sé quantes coses, unes vegades sobre salut, d’altres sobre qüestions polítiques.

Tractar cada dia amb un volum d’informació com aquest fa que ens saturem emocionalment i que fins i tot normalitzem fets greus sense tenir temps d’aprofundir en el que sentim, perquè una notícia s’encavalca a una altra sense que puguem reflexionar sobre cap.

És fonamental donar pauses al nostre cervell i evitar col·lapsar quan les notícies comporten una càrrega de gravetat exagerada, ja que hi ha comunicadors que fan servir la tensió com a vehicle informatiu, sabent que com més càrrega emocional, més atenció s’aconsegueix.

Tinc un amic que fa molt de temps va donar l’esquena a les notícies, i confesso haver-li-ho retret algun cop; però és un home tranquil que redueix la seva vida a les seves coses, no gaires, i se’l veu feliç. Caldrà buscar el punt d’equilibri entre viure feliç o estar massa informat.

