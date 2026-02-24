Opinió | tribuna
Empreses familiars a Manresa: la confiança ja no és suficient
Manresa i la Catalunya Central tenen un teixit empresarial que explica molt bé qui som.
Empreses familiars que han crescut amb esforç, negocis aixecats generació rere generació, projectes que combinen feina, arrels i una manera de fer profundament vinculada al territori.
Aquesta realitat és, sens dubte, un dels grans actius econòmics de la comarca. Però també és un dels àmbits on el dret mercantil acostuma a arribar tard.
Durant anys, moltes empreses familiars funcionen amb una regla tàcita: ja ens entenem. Les decisions es prenen a casa, entre àpats, amb converses que no queden per escrit perquè la paraula donada sembla suficient. I mentre hi ha harmonia, tot funciona. El problema és confondre l’absència de conflicte amb seguretat jurídica. No són el mateix.
Les dificultats no solen aparèixer quan el negoci va bé, sinó quan la vida canvia. Una separació, una herència, una crisi econòmica, la incorporació desigual dels fills o una discrepància sobre cap a on ha d’anar l’empresa.
És en aquests moments quan aflora el buit: societats sense pacte de socis, rols mal definits, participacions sense normes de transmissió i decisions empresarials condicionades per relacions personals.
Des del punt de vista mercantil, aquests buits tenen conseqüències molt concretes: bloquejos en la presa de decisions, conflictes entre majoria i minoria, sortides traumàtiques de socis o processos judicials llargs que acaben desgastant l’empresa. I quan hi entren en joc elements civils —herències, règims econòmics matrimonials, drets d’ús— el conflicte s’intensifica i es personalitza encara més.
He vist massa casos en què la manca d’un protocol familiar o d’un pacte de socis ben pensat acaba portant als jutjats allò que s’hauria pogut ordenar amb previsió.
Quan no hi ha regles internes clares, el dret entra des de fora, amb litigis, mesures cautelars i resolucions que arriben tard i deixen cicatrius, tant empresarials com familiars.
El dret mercantil no serveix només per resoldre conflictes quan tot ja està trencat. Serveix, sobretot, per anticipar-los. Per posar ordre, regular la successió, definir sortides possibles i protegir la continuïtat del negoci. Professionalitzar una empresa familiar no és perdre’n l’essència, sinó donar-li eines perquè pugui sobreviure als canvis vitals.
Potser el gran repte de les empreses familiars de Manresa no és només continuar existint, sinó entendre que la confiança és imprescindible, però no substitueix la seguretat jurídica. Perquè quan el conflicte arriba, ja no estem parlant només d’empresa. Estem parlant de futur.
